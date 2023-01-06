https://ria.ru/20230106/aktsiya-1843279004.html

У латвийского посольства прошла акция в поддержку Марата Касема

У латвийского посольства прошла акция в поддержку Марата Касема - РИА Новости, 06.01.2023

У латвийского посольства прошла акция в поддержку Марата Касема

Около посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, арестованного в Риге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:44

2023-01-06T15:44

2023-01-06T16:22

москва

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

литва

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Около посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, арестованного в Риге, передает корреспондент РИА Новости.Люди, узнав об акции, пришли к латвийской дипмиссии, несмотря на холод. В результате там собрались несколько десятков человек. Они принесли плакаты с лозунгами: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении", "Хартия ЕС вышла из ЕС", "ЕС, готов осудить?".На акции присутствовал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он держал плакат с надписью "Руки прочь от российских журналистов"."Мы собрались для того, чтобы призвать освободить нашего товарища и сказать всем: "Свободу Марату Касему", — заявил Киселев.Рядом со зданием посольства стояли микроавтобус и легковая машина полиции. Нарушителей и задержанных нет.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с задержанием Касема.

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843269056.html

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве "Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве 2023-01-06T15:44 true PT0M17S

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Екатерина Зайцева

москва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, литва