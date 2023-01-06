https://ria.ru/20230106/aktsiya-1843248209.html

У посольства Латвии пройдет акция в поддержку Марата Касема

У посольства Латвии пройдет акция в поддержку Марата Касема - РИА Новости, 06.01.2023

У посольства Латвии пройдет акция в поддержку Марата Касема

У посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщили в пресс-службе медиагруппы. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:50

2023-01-06T11:50

2023-01-06T13:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщили в пресс-службе медиагруппы.Там отметили, что акция "Свободу Марату Касему!" начнется в 15:00 у здания посольства по адресу: улица Чаплыгина, 3.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги.По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема местью за его работу на российское СМИ. Он отметил, что сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова расценила задержание шеф-редактора Sputnik Литва как покушение на свободу слова и призвала Верховного комиссара ООН по правам человека принять меры по защите прав журналиста.Власти стран Прибалтики не раз препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств, что наглядно демонстрирует, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.

https://ria.ru/20230105/sanktsii-1843203771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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