https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада

Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада - РИА Новости, 05.01.2023

Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада

Пожалуй, раньше празднование Нового года не вызывало такого ощущения, как в этот раз. Даже посты от любителей подводить итоги прошедших двенадцати месяцев в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:06

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Пожалуй, раньше празднование Нового года не вызывало такого ощущения, как в этот раз. Даже посты от любителей подводить итоги прошедших двенадцати месяцев в соцсетях — разрешенных и запрещенных — встречались гораздо реже, чем обычно, и выглядели на фоне новостей с фронтов какими-то далекими приветами если не из доковидных, то как минимум из дофевральских времен.Никогда прежде 32 декабря не наступало вслед за боем курантов с такой же беспощадной и неотвратимой очевидностью.Тяжелые испытания, с которыми столкнулась Россия и — каждый по-своему — все мы, попутно принесли несколько измененное ощущение времени. Годами теперь мерять сложно, десятилетиями как-то сподручнее. И сейчас, судя по всему, нас ждет десятилетие турбулентности.Все это будет расплатой за ошибки прошлого и уроки истории, которые "цивилизованный мир" предпочел проигнорировать.В 1991 году с распадом Советского Союза многие как на Западе, так и в России считали, что у мира появился уникальный шанс. После завершения холодной войны Соединенные Штаты и их союзники могли единолично сформировать новый мировой порядок, который бы обеспечил постепенное торжество демократии, капитализма и "землю, текущую молоком и медом" в планетарном масштабе. Такой расклад устраивал почти всех игроков — и тех, кто оставался за столом, и тех, кто садился на освободившееся место СССР: устами Андрея Козырева ельцинская Россия отказалась от своих национальных интересов, заявив, что теперь в первую очередь хочет уделять внимание интересам общечеловеческим. Китай в то время был менее многословным и более осторожным, чем сейчас, Индия еще не обрела нынешней мощи, и с всеобщего согласия (местами молчаливого) Америка получила карт-бланш на строительство мира по образу и подобию своему.Однако, как выяснилось, никакого экспорта демократии не планируется. Вернее, он, конечно, декларировался, но на деле ни о какой демократизации и строительстве единого мирового сообщества речь не шла. Запад вел себя не как архитектор будущего, хотя имел все возможности для создания идеи, общего видения, которое могло бы сплотить человечество, а как крестоносец, получивший три дня на разграбление города после длительной осады. Этим городом был весь мир, а три дня обернулись тремя десятилетиями.Упоенный победой в холодной войне гегемон принялся делать свои гегемонские дела. Сперва вторгся в Ирак, устроив там "Бурю в пустыне", — и на фоне агрессии Саддама против Кувейта это казалось если не необходимым, то как минимум не выглядело преступным. Но постепенно из-за отсутствия конкурентов США перестали соизмерять свои силы. Сначала Югославия — здесь преступное вмешательство НАТО в конфликт хотя бы завершилось успехом для Запада. Однако дальнейшие шаги окончательно убедили мир: единоличное правление Вашингтона не только не приносит глобальной справедливости, но и проблематично даже для самих Соединенных Штатов — и, как следствие, для других стран.Сначала вторжение в Афганистан, которое спустя 20 лет обернулось позорным бегством, а затем новая операция в Ираке, заложившая замечательный фундамент для появления "Исламского государства"*, крайне убедительно демонстрировали: США не справляются.Вместе с тем под соусом демократизации и при поддержке Белого дома к власти приходили очень далекие от ценностей свободы, равенства и братства люди — например, развязавший войну в Южной Осетии Саакашвили и ускоривший окончательный раскол Украины Ющенко. Аналогичные события наблюдались и на Ближнем Востоке — ни одно из государств не стало жить лучше после "арабской весны", а некоторые и вовсе перестали существовать.Все эти события заставляли вернуться из фантазий о едином человечестве к суровым реалиям несовершенного мироустройства, которое, кстати говоря, и здесь продолжало действовать по старым законам — как минимум в части международных отношений.А законы эти таковы: с течением времени системы международных отношений сменяют друг друга, обеспечивая на какое-то время относительно стабильное существование для стран-участниц. Делается это за счет сформулированных в международных соглашениях правилах игры и институтов, обеспечивающих их соблюдение. Как только эти институты слабеют, а баланс сил изменяется, на смену одной системе приходит другая. На бумаге все выглядит гладко, однако есть одно но: с 1648 года, когда была сформирована первая — Вестфальская — система международных отношений, ни разу переход от одной СМО к другой не проходил мирно. Этому всегда предшествовали крупные конфликты: Венская система ознаменовала конец Наполеоновских войн, Версальская — Первой мировой, а Ялтинско-Потсдамская — Второй мировой.Гарантами последней системы были США и СССР, возглавлявшие капиталистический и социалистический блоки, которые в целом были равны по силе. Но после добровольного отказа от своей роли со стороны Советского Союза она фактически прекратила свое существование.И теперь можно подвести промежуточные итоги: Запад не смог предложить миру универсальную новую модель устройства, а единоличное управление оказалось ему не под силу. И здесь мы приходим к неутешительному выводу: нас ждет длительный период становления новой системы.А как показывают последние четыре столетия мировой истории, каждая следующая война, в которой рождается миропорядок, кровопролитнее предыдущей.Означает ли это, что нас ждет третья мировая? Ну, как минимум происходящее сейчас дает надежду на то, что лидеры ведущих держав понимают всю опасность ядерного конфликта и стараются его избегать. Возможно, мир столкнется с серией региональных противостояний, которые засвидетельствуют ослабление вчерашних лидеров и усиление амбициозных претендентов.Вероятно, спецоперация российских войск на Украине — первый конфликт такого рода. Россия оказалась главной проигравшей в холодной войне, а потому (в отличие, например, от Китая) не могла позволить себе спокойное поступательное развитие, поскольку столкнулась с угрозой дальнейшего развала — из-за расширения НАТО на восток.Дело в том, что, лишившись военных баз в Крыму в 2014 году, Россия не могла бы провести военную операцию в Сирии: Новороссийск не справился бы с обеспечением контингента на Ближнем Востоке так, как это смог сделать Севастополь. А без участия Кремля режим Асада в противостоянии с ИГ* и оппозицией не устоял бы. Это превратило бы регион в очаг нестабильности — тогда бы начался экспорт радикального исламизма на Кавказ и в другие мусульманские регионы России. А там уже и до терактов в Москве рукой подать. Кто-то сомневается в том, что экстремисты и сепаратисты получили бы поддержку от "цивилизованного мира"? Что ж, история показывает, что идейные противоречия не мешали Западу активно спонсировать врагов России.Все вышеперечисленное и делает Россию главным интересантом в формировании нового мирового порядка, который бы обеспечивал ее безопасность. Главным, но не единственным. Китай, Иран, Индия, Саудовская Аравия и многие другие страны за три десятилетия набрались сил и готовы отстаивать свои интересы. В некоторых случаях — в противостоянии не только с Западом, но и друг с другом. Но если между собой им пока удается договариваться, то борьба "ревизионистов" с "охранителями" уходящей системы международных отношений приобретает все более острый характер не только на украинском фронте.А на скорую руку такие проблемы не решаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

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авторы, в мире, россия, сша, китай, нато, украина