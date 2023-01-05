https://ria.ru/20230105/vybory-1843152579.html

Эрдоган допустил перенос президентских выборов в Турции

Эрдоган допустил перенос президентских выборов в Турции - РИА Новости, 05.01.2023

Эрдоган допустил перенос президентских выборов в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган допустил возможность переноса президентских выборов в стране на более ранний срок. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:44

2023-01-05T14:44

2023-01-05T15:42

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган допустил возможность переноса президентских выборов в стране на более ранний срок.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата."Вы лучше всех понимаете важность выборов 2023 года, дату которых мы обновим, возможно с учётом сезонных условий", - сообщил турецкий лидер, выступая на заседании партии.Ранее по инициативе Кылычдароглу состоялись встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых приняли участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".

https://ria.ru/20230102/konventsiya-1842865547.html

https://ria.ru/20230102/kontrakty-1842876732.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган