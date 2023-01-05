https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html

Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт

Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2023

Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт

ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:52

2023-01-05T13:52

2023-01-05T15:39

владимир путин

украина

россия

в мире

киев

вооруженные силы украины

атлантический совет

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона.По его словам, украинская армия планирует нанести удар до того, как промерзнет земля.По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины".Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

украина

россия

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

владимир путин, украина, россия, в мире, киев, вооруженные силы украины, атлантический совет