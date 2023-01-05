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Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2023
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Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2023
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:52
2023-01-05T15:39
владимир путин
украина
россия
в мире
киев
вооруженные силы украины
атлантический совет
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона.По его словам, украинская армия планирует нанести удар до того, как промерзнет земля.По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины".Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
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владимир путин, украина, россия, в мире, киев, вооруженные силы украины, атлантический совет
Владимир Путин, Украина, Россия, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Атлантический совет
13:52 05.01.2023 (обновлено: 15:39 05.01.2023)
 
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт

Аналитик Атлантического совета Дикинсон: Украина готовит масштабное наступление зимой

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона.
По его словам, украинская армия планирует нанести удар до того, как промерзнет земля.
"ВСУ сейчас собирают войска и экономят боеприпасы для новой крупной атаки", — утверждает эксперт.
По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины".
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"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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