https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2023
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:52
2023-01-05T13:52
2023-01-05T15:39
владимир путин
украина
россия
в мире
киев
вооруженные силы украины
атлантический совет
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой, приводит издание Euronews мнение аналитика Атлантического совета Питера Дикинсона.По его словам, украинская армия планирует нанести удар до того, как промерзнет земля.По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины".Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, в мире, киев, вооруженные силы украины, атлантический совет
Владимир Путин, Украина, Россия, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Атлантический совет
13:52 05.01.2023 (обновлено: 15:39 05.01.2023)
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
Аналитик Атлантического совета Дикинсон: Украина готовит масштабное наступление зимой