https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 05.01.2023

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе

"Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:08

2023-01-05T10:08

2023-01-05T15:52

в мире

украина

донбасс

россия

республика крым

специальная военная операция на украине

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:94:3071:1821_1920x0_80_0_0_adca4e72e0d414b9a010cb6ec0d33c23.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания Zdf. "Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации. По мнению автора, киевским властям придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html

украина

донбасс

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, россия, республика крым, нато