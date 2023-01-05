10:08 05.01.2023 (обновлено: 15:52 05.01.2023)
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
Немецкий политолог Меллинг исключил возможность возвращения Украиной Крыма и Донбасса
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания Zdf.
"Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации.
"Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации.
По мнению автора, киевским властям придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.