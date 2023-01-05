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В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 05.01.2023
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
"Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:08
2023-01-05T15:52
в мире
украина
донбасс
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
нато
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания Zdf. "Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации. По мнению автора, киевским властям придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html
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украина
донбасс
россия
республика крым
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в мире, украина, донбасс, россия, республика крым, нато
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, НАТО
10:08 05.01.2023 (обновлено: 15:52 05.01.2023)
 
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе

Немецкий политолог Меллинг исключил возможность возвращения Украиной Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Возвращение" территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания Zdf.

"Донбасс, который находится под контролем Москвы с 2014 года, представляет гораздо более сложную задачу для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
11:49Специальная военная операция на Украине
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
По мнению автора, киевским властям придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В Кремле 30 сентября 2022 года прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Ровенская атомная электростанция, Украина - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
08:00
Киев находится в шаге от мировой энергетической революции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияРеспублика КрымНАТО
 
 
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