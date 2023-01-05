https://ria.ru/20230105/ucheniya-1843164122.html
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения - РИА Новости, 05.01.2023
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и планируют провести совместные летно-тактические учения на территории Белоруссии, сообщили... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:16
2023-01-05T16:16
2023-01-05T18:52
белоруссия
россия
безопасность
минск
союзное государство
владимир путин
сергей шойгу
александр лукашенко
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и планируют провести совместные летно-тактические учения на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики."В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание Региональной группировки войск (сил). Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России", — говорится в заявлении.В оборонном ведомстве также отметили, что с прибывающими подразделениями на полигонах планируется дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания."В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения", — уточнили в министерстве.Отмечается, что от российской стороны в этом мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.В Минобороны также напомнили, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих Региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы. "Решение о создании РГВ(С) на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ", — подытожили в ведомстве.В октябре прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании Региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск также запланировано прибытие из России около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей Региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность, минск, владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Безопасность, Минск, Союзное государство, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко
16:16 05.01.2023 (обновлено: 18:52 05.01.2023)
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Минобороны Белоруссии сообщило о проведении совместных летно-тактических учений с Россией
МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и планируют провести совместные летно-тактические учения на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание Региональной группировки войск (сил). Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России", — говорится в заявлении.
В оборонном ведомстве также отметили, что с прибывающими подразделениями на полигонах планируется дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.
"В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения", — уточнили в министерстве.
Отмечается, что от российской стороны в этом мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.
В Минобороны также напомнили, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих Региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.
"Решение о создании РГВ(С) на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ", — подытожили в ведомстве.
В октябре прошлого года Александр Лукашенко
заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании Региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск также запланировано прибытие из России около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
Министр обороны России Сергей Шойгу
сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей Региональной группировки войск на белорусской территории.