https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:02

2023-01-05T11:02

2023-01-05T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

черниговская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации."Полтавская область: объявлена в 10:55 (мск). Черниговская область: объявлена в 10:56. Днепропетровская область: объявлена в 10:51. Сумская область: объявлена в 10:57. Харьковская область: объявлен в 10:53", - говорится в сообщении министерства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230105/donbass-1843121749.html

украина

харьковская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьковская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, черниговская область, вооруженные силы рф