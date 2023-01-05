https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:02
2023-01-05T11:02
2023-01-05T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
черниговская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации."Полтавская область: объявлена в 10:55 (мск). Черниговская область: объявлена в 10:56. Днепропетровская область: объявлена в 10:51. Сумская область: объявлена в 10:57. Харьковская область: объявлен в 10:53", - говорится в сообщении министерства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230105/donbass-1843121749.html
украина
харьковская область
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_21195d3f8ed9af7db844d6e7747a5d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
11:02 05.01.2023 (обновлено: 11:06 05.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской и еще трех областях Украины