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При обстреле была повреждена одна из украинских ТЭС
При обстреле была повреждена одна из украинских ТЭС - РИА Новости, 05.01.2023
При обстреле была повреждена одна из украинских ТЭС
Одна из теплоэлектростанций ДТЭК получила повреждения в результате обстрела, сообщила в четверг украинская энергокомпания, не уточняя, в каком регионе это... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:19
2023-01-05T14:19
2023-01-05T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
жкх
винницкая область
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Одна из теплоэлектростанций ДТЭК получила повреждения в результате обстрела, сообщила в четверг украинская энергокомпания, не уточняя, в каком регионе это предприятие находится. "В результате обстрела было значительно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что энергетики уже начали работы по ликвидации последствий. К предприятиям группы ДТЭК относятся, в частности, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Криворожская ТЭС и Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Добротворская ТЭС во Львовской области и ряд других объектов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, ЖКХ, Винницкая область, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Приднепровская ТЭС, Вооруженные силы РФ
При обстреле была повреждена одна из украинских ТЭС
Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о повреждении одной из ТЭС