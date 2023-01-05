https://ria.ru/20230105/sud-1843169199.html
Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января
Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января - РИА Новости, 05.01.2023
Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга 11 января рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron*, в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:50
2023-01-05T16:50
2023-01-05T16:57
яндекс
россия
санкт-петербург
oxxxymiron (мирон федоров)
происшествия
шоубиз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга 11 января рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron*, в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные призывы к сепаратизму, следует из материалов на сайте суда. В декабре городская прокуратура сообщала, что по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в соцсети "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Надзорное ведомство возбудила уголовное дело о публичных призывах к сепаратизму и направило его в суд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал РИА Новости, что речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице в соцсети "ВКонтакте". Согласно материалам на сайте Октябрьского районного суда, истцом по этому административному делу выступает прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. К ответственности по части второй статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) привлекается Мирон Федоров*. "Рассмотрение дела по существу 11 января 2023 года 15:00", - сообщается в карточке дела. Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 9 января начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирон Федоров*.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20221124/reper-1833895874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, россия, санкт-петербург, oxxxymiron (мирон федоров), происшествия
Яндекс, Россия, Санкт-Петербург, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Происшествия, Шоубиз
16:50 05.01.2023 (обновлено: 16:57 05.01.2023)
Суд рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января
Суд в Петербурге рассмотрит административное дело против рэпера Oxxxymiron* 11 января
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга 11 января рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron*, в чьем видеоклипе прокуратура усмотрела публичные призывы к сепаратизму, следует из материалов на сайте суда.
В декабре городская прокуратура сообщала, что по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в соцсети "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Надзорное ведомство возбудила уголовное дело о публичных призывах к сепаратизму и направило его в суд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал РИА Новости, что речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице в соцсети "ВКонтакте".
Согласно материалам на сайте Октябрьского районного суда, истцом по этому административному делу выступает прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. К ответственности по части второй статьи 20.3.2 КоАП РФ
(публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) привлекается Мирон Федоров*.
"Рассмотрение дела по существу 11 января 2023 года 15:00", - сообщается в карточке дела.
Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 9 января начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс
", ООО "Звук" и Мирон Федоров*.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента