https://ria.ru/20230105/soglashenie-1843140605.html

Пекин и Манила договорились о взаимодействии в Южно-Китайском море

Пекин и Манила договорились о взаимодействии в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.01.2023

Пекин и Манила договорились о взаимодействии в Южно-Китайском море

Пекин и Манила подписали соглашение о создании механизма по взаимодействию для решения разногласий в Южно-Китайском море, следует из совместного заявления Китая РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:13

2023-01-05T13:13

2023-01-05T13:13

в мире

китай

филиппины

фердинанд маркос

южно-китайское море

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Пекин и Манила подписали соглашение о создании механизма по взаимодействию для решения разногласий в Южно-Китайском море, следует из совместного заявления Китая и Филиппин, опубликованного на сайте МИД КНР. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 3-5 января находится в Китае с государственным визитом. Он стал первым иностранным лидером, посетившим КНР в 2023 году. Как следует из заявления, в ходе визита Маркоса в Китай страны подписали 14 соглашений, в том числе соглашение о создании механизма по взаимодействию между министерствами иностранных дел Китая и Филиппин для решения разногласий в Южно-Китайском море. "Главы двух стран открыто обменялись мнениями по ситуации в Южно-Китайском море и подчеркнули, что китайско-филиппинские отношения не ограничиваются спорами в Южно-Китайском море. Стороны подтвердили важность поддержания мира и стабильности в регионе, а также свободы судоходства в Южно-Китайском море и полетов над ним", - говорится в заявлении. Отмечается, что стороны договорились решать спор мирным путем. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20221201/filippiny-1835592843.html

https://ria.ru/20221230/kitay-1842428505.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, филиппины, фердинанд маркос, южно-китайское море