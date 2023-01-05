https://ria.ru/20230105/roberts-1843162646.html

Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма

Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.01.2023

Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма

Киев неверно оценил обстановку и насмешил весь мир заявлениями о захвате Крыма к Рождеству, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:11

2023-01-05T16:11

2023-01-05T18:17

пол крейг робертс

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

россия

республика крым

сша

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев неверно оценил обстановку и насмешил весь мир заявлениями о захвате Крыма к Рождеству, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ: никогда", — говорится в публикации.Робертс отметил, что западная антироссийская пропаганда создает ложную картину того, что происходит на Украине, заставляя политиков неправильно анализировать ситуацию.Осенью замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря. О планах ВСУ установить контроль над полуостровом говорил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в ответ предостерег Киев, что при попытке наступать на Крым ему нанесут "окончательный сокрушительный удар". По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, единственный способ для украинских войск попасть в Крым — только в качестве военнопленных.Глава республики Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков заявлениями врагов и заверил, что в Крыму ведется круглосуточная работа по обеспечению безопасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html

украина

россия

республика крым

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

пол крейг робертс, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия, республика крым, сша