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Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.01.2023
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Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.01.2023
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма
Киев неверно оценил обстановку и насмешил весь мир заявлениями о захвате Крыма к Рождеству, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:11
2023-01-05T18:17
пол крейг робертс
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
россия
республика крым
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев неверно оценил обстановку и насмешил весь мир заявлениями о захвате Крыма к Рождеству, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ: никогда", — говорится в публикации.Робертс отметил, что западная антироссийская пропаганда создает ложную картину того, что происходит на Украине, заставляя политиков неправильно анализировать ситуацию.Осенью замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря. О планах ВСУ установить контроль над полуостровом говорил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в ответ предостерег Киев, что при попытке наступать на Крым ему нанесут "окончательный сокрушительный удар". По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, единственный способ для украинских войск попасть в Крым — только в качестве военнопленных.Глава республики Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков заявлениями врагов и заверил, что в Крыму ведется круглосуточная работа по обеспечению безопасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html
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украина
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пол крейг робертс, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия, республика крым, сша
Пол Крейг Робертс, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Республика Крым, США
16:11 05.01.2023 (обновлено: 18:17 05.01.2023)
 
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма

Экс-сотрудник Белого дома Робертс посмеялся над планами ВСУ захватить Крым к Рождеству

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев неверно оценил обстановку и насмешил весь мир заявлениями о захвате Крыма к Рождеству, написал на своем сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ: никогда", — говорится в публикации.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
11:49Специальная военная операция на Украине
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
Робертс отметил, что западная антироссийская пропаганда создает ложную картину того, что происходит на Украине, заставляя политиков неправильно анализировать ситуацию.
Осенью замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря. О планах ВСУ установить контроль над полуостровом говорил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
13:52
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в ответ предостерег Киев, что при попытке наступать на Крым ему нанесут "окончательный сокрушительный удар". По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, единственный способ для украинских войск попасть в Крым — только в качестве военнопленных.
Глава республики Сергей Аксенов назвал высказывания украинских политиков заявлениями врагов и заверил, что в Крыму ведется круглосуточная работа по обеспечению безопасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 08:00
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Пол Крейг РобертсВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияРеспублика КрымСША
 
 
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