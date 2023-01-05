https://ria.ru/20230105/razgovor-1843144925.html

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 05.01.2023

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив ситуацию на Украине и вопросы сотрудничества в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:55

2023-01-05T13:55

2023-01-05T15:01

политика

украина

аэс "аккую"

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив ситуацию на Украине и вопросы сотрудничества в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.При этом Эрдоган еще раз выразил готовность выступить посредником между Москвой и Киевом, а Путин вновь подтвердил, что Россия открыта к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями российских требований и с учетом новых территориальных реалий.Речь в разговоре шла также о зерновой сделке и разблокировании поставок продовольствия из России. Путин подчеркнул необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта, добавили в пресс-службе.Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее расширение торгово-экономических связей, прежде всего создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС "Аккую". Коснулись они и темы сирийского кризиса, позитивно оценив встречу в Москве министров обороны России, Турции и Сирии и выразив надежду, что развитие контактов в таком формате поможет улучшению обстановки в Арабской Республике.Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Украиной, но обращала внимание на противоречивую позицию киевских властей, которые то вообще запрещают какие-либо переговоры, то выдвигают неприемлемые для Москвы условия, то требуют проведения некого "мирного саммита".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает нынешние реалии, не может быть мирным. Что касается требований Украины, то, по словам Пескова, Москва никогда не следовала чужим условиям, а ориентировалась только на свои интересы и здравый смысл.

https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html

https://ria.ru/20221228/erdogan-1841885159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, украина, аэс "аккую", турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган