https://ria.ru/20230105/putin-1843179065.html

Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня

Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня - РИА Новости, 05.01.2023

Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:09

2023-01-05T18:09

2023-01-05T19:05

украина

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

донбасс

россия

религия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в заявлении.В Кремле отметили, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность "посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова".Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".В конце декабря прошлого года предстоятель РПЦ заявлял, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и западные страны. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но отметил, что вина за разжигание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".При этом в МИД России сообщали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, а в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, донбасс, россия, религия, русская православная церковь, рождество христово