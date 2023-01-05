https://ria.ru/20230105/pushilin-1843199552.html

Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня

Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня - РИА Новости, 05.01.2023

Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня на Украине, заявил, что решение касается... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:43

2023-01-05T21:43

2023-01-05T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

денис пушилин

сергей шойгу

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня на Украине, заявил, что решение касается наступательных действий и прекращения инициативного огня."Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал Пушилин в Telegram-канале.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, денис пушилин, сергей шойгу, россия, донецкая народная республика, рождество христово