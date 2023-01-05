https://ria.ru/20230105/pushilin-1843199552.html
Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня
Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня - РИА Новости, 05.01.2023
Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня на Украине, заявил, что решение касается... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:43
2023-01-05T21:43
2023-01-05T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
денис пушилин
сергей шойгу
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня на Украине, заявил, что решение касается наступательных действий и прекращения инициативного огня."Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал Пушилин в Telegram-канале.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Сергей Шойгу, Россия, Донецкая Народная Республика, Рождество Христово
21:43 05.01.2023 (обновлено: 21:44 05.01.2023)
Пушилин прокомментировал поручение Путина о прекращении огня
Пушилин: поручение Путина о прекращении огня не значит, что враг сможет улучшить позиции