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Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики в 17 лет
Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики в 17 лет - РИА Новости, 05.01.2023
Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики в 17 лет
Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики, когда ему было 17 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из книги. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:29
2023-01-05T23:29
2023-01-05T23:29
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принц гарри
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики, когда ему было 17 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из книги. "Я тогда употреблял кокаин... Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого... Я был семнадцатилетним (подростком)", - цитирует телеканал отрывок из книги Гарри. Выход мемуаров принца Гарри Spare ("Запасной") запланирован на 10 января.
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в мире, великобритания, принц гарри
В мире, Великобритания, Принц Гарри
Британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики в 17 лет
Sky News: британский принц Гарри признался, что употреблял наркотики в 17 лет