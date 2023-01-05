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В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/predlozhenie-1843205424.html
В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине
В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине
В ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине, хотели бы видеть конкретные действия, включая... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:00
2023-01-05T23:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
донбасс
евросоюз
оон
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине, хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права. Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля, и для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, нам необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины", - сказал Стано. По словам Стано, "в отсутствие таких действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843202377.html
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843194722.html
украина
россия
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владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, донбасс, евросоюз, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Донбасс, Евросоюз, ООН
23:00 05.01.2023
 
В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине

В ЕС заявили, что не доверяют объявленному Россией временному прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине, хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 22:20Религия
Папа римский поддержал идею рождественского перемирия на Украине
"Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права. Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля, и для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, нам необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины", - сказал Стано.
По словам Стано, "в отсутствие таких действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 20:52Специальная военная операция на Украине
Киев отказался соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияДонбассЕвросоюзООН
 
 
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