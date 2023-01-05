https://ria.ru/20230105/predlozhenie-1843205424.html

В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине

В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023

В ЕС прокомментировали предложение о временном прекращении огня на Украине

В ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине, хотели бы видеть конкретные действия, включая... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:00

2023-01-05T23:00

2023-01-05T23:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

донбасс

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине, хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права. Учитывая отсутствие доверия ко всему, что исходит из Кремля, и для того, чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, нам необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины", - сказал Стано. По словам Стано, "в отсутствие таких действий, одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843202377.html

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843194722.html

украина

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, донбасс, евросоюз, оон