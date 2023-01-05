https://ria.ru/20230105/posrednik-1843177841.html

Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной

Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.01.2023

Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:03

2023-01-05T18:03

2023-01-05T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

турция

украина

россия

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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной". По словам Эрдогана, также "Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции".

https://ria.ru/20230102/khab-1842882784.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, украина, россия