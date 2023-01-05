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Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.01.2023
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:03
2023-01-05T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
турция
украина
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной". По словам Эрдогана, также "Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции".
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в мире, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Турция, Украина, Россия
18:03 05.01.2023
 
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной

Глава Турции Эрдоган: Анкара готова взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались события вокруг зернового коридора и поддержка, оказываемая Турцией Украине в гуманитарной помощи и энергетике", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной".
По словам Эрдогана, также "Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаРоссия
 
 
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