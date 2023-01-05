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Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной - РИА Новости, 05.01.2023
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:03
2023-01-05T18:03
2023-01-05T18:03
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в мире
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турция
украина
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган "выразил готовность Турции взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной". По словам Эрдогана, также "Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
Глава Турции Эрдоган: Анкара готова взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом