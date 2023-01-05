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Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания

Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания - РИА Новости, 05.01.2023

Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания

Жители больших городов и маленьких поселков с одинаковыми нетерпением ждут Деда Мороза и его поезд, который совершает большое путешествие по России. Как... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:29

фото

новый год

дед мороз

россия

снегурочка

праздник

новый год — 2023

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Жители больших городов и маленьких поселков с одинаковыми нетерпением ждут Деда Мороза и его поезд, который совершает большое путешествие по России. Как встречают волшебника дети и их родители, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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