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Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания - РИА Новости, 05.01.2023
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Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания
Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания - РИА Новости, 05.01.2023
Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания
Жители больших городов и маленьких поселков с одинаковыми нетерпением ждут Деда Мороза и его поезд, который совершает большое путешествие по России. Как... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T08:00
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фото
новый год
дед мороз
россия
снегурочка
праздник
новый год — 2023
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Жители больших городов и маленьких поселков с одинаковыми нетерпением ждут Деда Мороза и его поезд, который совершает большое путешествие по России. Как встречают волшебника дети и их родители, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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08:00 05.01.2023 (обновлено: 08:29 05.01.2023)
 

Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания

Читать ria.ru в
Жители больших городов и маленьких поселков с одинаковыми нетерпением ждут Деда Мороза и его поезд, который совершает большое путешествие по России. Как встречают волшебника дети и их родители, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Дед Мороз вновь решил проехать через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока и обратно.

Дед Мороз и Снегурочка приветствуют детей и родителей на железнодорожном вокзале в Чите
1 из 15

Дед Мороз вновь решил проехать через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока и обратно.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Поезд зимнего волшебника вышел из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, чтобы посетить более ста городов.

Мальчик отправляет письмо Деду Морозу на железнодорожном вокзале Новосибирск – Главный в Новосибирске
2 из 15

Поезд зимнего волшебника вышел из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, чтобы посетить более ста городов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Пассажиры состава — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

Дети общаются с Дедом Морозом и Снегурочкой в одном из вагонов поезда Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Чите
3 из 15

Пассажиры состава — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

В каждом городе, где они делают остановку, зрителей ждет праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.

Выступление артистов на железнодорожном вокзале в Чите
4 из 15

В каждом городе, где они делают остановку, зрителей ждет праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

В этом году стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза увеличили до 19 вагонов.

Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Чите
5 из 15

В этом году стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза увеличили до 19 вагонов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

В поезде есть приемная волшебника, ресторан, сувенирная лавка, вагоны для игр и квестов.

Дед Мороз приветствует детей на железнодорожном вокзале в Перми
6 из 15

В поезде есть приемная волшебника, ресторан, сувенирная лавка, вагоны для игр и квестов.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Письма Деду Морозу от детей.

Письма от детей в вагоне поезда Деда Мороза на Белорусском вокзале в Москве
7 из 15

Письма Деду Морозу от детей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Команда верит в волшебство и замечает, что везде, куда приезжает Дед Мороз, происходят чудеса.

Дети общаются с Дедом Морозом и Снегурочкой в одном из вагонов поезда Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Чите
8 из 15

Команда верит в волшебство и замечает, что везде, куда приезжает Дед Мороз, происходят чудеса.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

"Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег. То же самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит — и начинается снег", — рассказали в РЖД.

Электронное табло с надписью о прибытие поезда с передвижной резиденцией Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Тамбове
9 из 15

"Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег. То же самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит — и начинается снег", — рассказали в РЖД.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Каждому стоит хоть раз встретить поезд Деда Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству.

Дед Мороз приветствует детей на железнодорожном вокзале в Перми
10 из 15

Каждому стоит хоть раз встретить поезд Деда Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанк

Аниматоры из команды Деда Мороза с ребенком на вокзале в Перми.

Аниматоры из команды Деда Мороза с ребенком у поезда Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Перми
11 из 15

Аниматоры из команды Деда Мороза с ребенком на вокзале в Перми.

© РИА Новости / Андрей Никонов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Новогодний состав вернется в Великий Устюг 15 января.

Дети и Дед Трескун в вагоне поезда Деда Мороза на Белорусском вокзале в Москве
12 из 15

Новогодний состав вернется в Великий Устюг 15 января.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области.

Дети во время экскурсии по вагонам поезда Деда Мороза на железнодорожном вокзале Новосибирск – Главный в Новосибирске
13 из 15

Поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Первый раз состав отправился в путь в 2021-м.

Дети в поезде Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Чите
14 из 15

Первый раз состав отправился в путь в 2021-м.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Проект оказался настолько популярным у детей и взрослых, что его сделали ежегодным.

Поезд с передвижной резиденцией Деда Мороза на железнодорожном вокзале в Тамбове
15 из 15

Проект оказался настолько популярным у детей и взрослых, что его сделали ежегодным.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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