Чудеса и волшебство: поезд Деда Мороза, где исполняются желания
Дед Мороз вновь решил проехать через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока и обратно.
Дед Мороз вновь решил проехать через всю страну, от Великого Устюга до Владивостока и обратно.
Поезд зимнего волшебника вышел из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, чтобы посетить более ста городов.
Поезд зимнего волшебника вышел из Великого Устюга за 70 дней до Нового года, чтобы посетить более ста городов.
Пассажиры состава — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.
Пассажиры состава — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.
В каждом городе, где они делают остановку, зрителей ждет праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.
В каждом городе, где они делают остановку, зрителей ждет праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.
В этом году стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза увеличили до 19 вагонов.
В этом году стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза увеличили до 19 вагонов.
В поезде есть приемная волшебника, ресторан, сувенирная лавка, вагоны для игр и квестов.
В поезде есть приемная волшебника, ресторан, сувенирная лавка, вагоны для игр и квестов.
Письма Деду Морозу от детей.
Команда верит в волшебство и замечает, что везде, куда приезжает Дед Мороз, происходят чудеса.
Команда верит в волшебство и замечает, что везде, куда приезжает Дед Мороз, происходят чудеса.
"Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег. То же самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит — и начинается снег", — рассказали в РЖД.
"Вы видите, поезд завтра будет здесь, сегодня пошел снег. То же самое было в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда, поезд приходит — и начинается снег", — рассказали в РЖД.
Каждому стоит хоть раз встретить поезд Деда Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству.
Каждому стоит хоть раз встретить поезд Деда Мороза, чтобы прикоснуться к волшебству.
Аниматоры из команды Деда Мороза с ребенком на вокзале в Перми.
Аниматоры из команды Деда Мороза с ребенком на вокзале в Перми.
Новогодний состав вернется в Великий Устюг 15 января.
Новогодний состав вернется в Великий Устюг 15 января.
Поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области.
Поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области.
Первый раз состав отправился в путь в 2021-м.
Первый раз состав отправился в путь в 2021-м.
Проект оказался настолько популярным у детей и взрослых, что его сделали ежегодным.
Проект оказался настолько популярным у детей и взрослых, что его сделали ежегодным.