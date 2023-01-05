https://ria.ru/20230105/peremirie-1843209109.html

Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии

Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии - РИА Новости, 06.01.2023

Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии

Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-05T23:47

2023-01-05T23:47

2023-01-06T08:59

специальная военная операция на украине

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владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска."Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - заявил Зеленский в видеообращении к украинскому народу, добавив, что считает, будто бы Москва использует это как "передышку", чтобы продолжить боевые действия "с новой силой".О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html

https://ria.ru/20230105/peregovory-1843152010.html

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россия, в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, сергей шойгу, донбасс