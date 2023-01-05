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Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843209109.html
Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии
Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии - РИА Новости, 06.01.2023
Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии
Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-05T23:47
2023-01-06T08:59
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир зеленский
украина
владимир путин
сергей шойгу
донбасс
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска."Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - заявил Зеленский в видеообращении к украинскому народу, добавив, что считает, будто бы Москва использует это как "передышку", чтобы продолжить боевые действия "с новой силой".О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
https://ria.ru/20230104/zelenskiy-1843076583.html
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россия, в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, сергей шойгу, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донбасс
23:47 05.01.2023 (обновлено: 08:59 06.01.2023)
 
Зеленский отверг объявленное Россией предложение о рождественском перемирии

Президент Украины Зеленский отверг предложение Путина о перемирии на Рождество

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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"Все произойдет очень быстро". В США раскрыли главный страх Зеленского
"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - заявил Зеленский в видеообращении к украинскому народу, добавив, что считает, будто бы Москва использует это как "передышку", чтобы продолжить боевые действия "с новой силой".
О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 14:40Специальная военная операция на Украине
Эрдоган намерен обсудить с Зеленским урегулирование ситуации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуДонбасс
 
 
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