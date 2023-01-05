22:50 05.01.2023 (обновлено: 22:55 05.01.2023)
США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие
Госдеп США негативно отреагировал на предложенное Россией рождественское перемирие
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
"С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, - цинизм", - сказал Прайс на брифинге.
По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия намерена использовать временные паузы для перегруппировки. "Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", - сказал Прайс.
Как заявил он, США не видят никаких признаков готовности со стороны РФ вступить в мирный диалог с Украиной.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.