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США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843204735.html
США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие
США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие
США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:50
2023-01-05T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
владимир путин
сергей шойгу
киев
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, - цинизм", - сказал Прайс на брифинге. По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия намерена использовать временные паузы для перегруппировки. "Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", - сказал Прайс. Как заявил он, США не видят никаких признаков готовности со стороны РФ вступить в мирный диалог с Украиной. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html
https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843203926.html
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в мире, нед прайс, владимир путин, сергей шойгу, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Киев
22:50 05.01.2023 (обновлено: 22:55 05.01.2023)
 
США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие

Госдеп США негативно отреагировал на предложенное Россией рождественское перемирие

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
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"С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, - цинизм", - сказал Прайс на брифинге.
По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия намерена использовать временные паузы для перегруппировки. "Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", - сказал Прайс.
Как заявил он, США не видят никаких признаков готовности со стороны РФ вступить в мирный диалог с Украиной.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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