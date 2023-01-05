https://ria.ru/20230105/peremirie-1843204735.html

США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие

США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023

США раскритиковали предложенное Россией рождественское перемирие

США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:50

2023-01-05T22:50

2023-01-05T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

владимир путин

сергей шойгу

киев

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США назвали цинизмом предложенное РФ рождественское перемирие в зоне спецоперации, сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, - цинизм", - сказал Прайс на брифинге. По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия намерена использовать временные паузы для перегруппировки. "Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов", - сказал Прайс. Как заявил он, США не видят никаких признаков готовности со стороны РФ вступить в мирный диалог с Украиной. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html

https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843203926.html

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в мире, нед прайс, владимир путин, сергей шойгу, киев