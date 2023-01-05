https://ria.ru/20230105/peremirie-1843202377.html

Папа римский поддержал идею рождественского перемирия на Украине

Папа римский поддержал идею рождественского перемирия на Украине - РИА Новости, 05.01.2023

Папа римский поддержал идею рождественского перемирия на Украине

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов поддержал инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла о рождественском перемирии в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:20

2023-01-05T22:20

2023-01-05T22:28

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

рождество христово

религия

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов поддержал инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла о рождественском перемирии в зоне спецоперации, предложив увеличить время перемирия до празднования Крещения, и сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск, с которым он хорошо знаком, сказал ему, что поддерживает идею перемирия и его продления. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Я как глава Всемирного союза староверов присоединился бы к инициативе патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о прекращении огня в рождественскую ночь. Я хотел бы предложить, чтобы это перемирие было распространено не только на сам день Рождества, но и на все святки, до 19 или 20 января – до Богоявления, Крещения", – рассказал РИА Новости в четверг глава ВСС. Он сообщил, что по этому поводу он общался с папой Римским Франциском, который разделяет такую точку зрения. "Я общался с папой. Папа Римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. Он считает, что это правильная инициатива", – сказал Севастьянов.

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843194722.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, рождество христово