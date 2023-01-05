https://ria.ru/20230105/peremirie-1843195977.html

МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине

МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023

МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:09

2023-01-05T21:09

2023-01-05T21:09

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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент РФ Владимир Путин. Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России. "Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала Бербок в своем официальном аккаунте в Twitter. "Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила министр. Она также утверждает, что российская сторона хочет продолжить боевые действия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

россия

украина

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в мире, анналена бербок, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, донбасс, мид германии