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МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
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МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине
МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:09
2023-01-05T21:09
в мире
анналена бербок
владимир путин
сергей шойгу
россия
украина
донбасс
мид германии
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент РФ Владимир Путин. Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России. "Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала Бербок в своем официальном аккаунте в Twitter. "Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила министр. Она также утверждает, что российская сторона хочет продолжить боевые действия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html
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в мире, анналена бербок, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, донбасс, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Донбасс, МИД Германии
21:09 05.01.2023
 
МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: рождественское перемирие на Украине "не принесет" безопасности людям

© Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент РФ Владимир Путин.
Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России.
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"Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала Бербок в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила министр.
Она также утверждает, что российская сторона хочет продолжить боевые действия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреАнналена БербокВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияУкраинаДонбассМИД Германии
 
 
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