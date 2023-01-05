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Киев отказался поддержать предложенное Россией рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843194722.html
Киев отказался поддержать предложенное Россией рождественское перемирие
Киев отказался поддержать предложенное Россией рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
Киев отказался поддержать предложенное Россией рождественское перемирие
Киевские власти отказываются соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:52
2023-01-05T21:35
украина
киев
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
специальная военная операция на украине
владимир путин
алексей данилов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киевские власти отказываются соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "24-го канала"."Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате, это никакого отношения не имеет к нам", — сказал он.Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска.Глава государства не раз отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832726922.html
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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украина, киев, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, владимир путин, алексей данилов, сергей шойгу, рождество христово
Украина, Киев, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Алексей Данилов, Сергей Шойгу, Рождество Христово
20:52 05.01.2023 (обновлено: 21:35 05.01.2023)
 
Киев отказался поддержать предложенное Россией рождественское перемирие

Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отказе Киева от предложенного Россией перемирия

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киевские власти отказываются соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "24-го канала".
"Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате, это никакого отношения не имеет к нам", — сказал он.
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Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска.
Глава государства не раз отмечал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреВладимир ПутинАлексей ДаниловСергей ШойгуРождество Христово
 
 
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