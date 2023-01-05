https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html

РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии

РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии - РИА Новости, 05.01.2023

РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:59

2023-01-05T19:59

2023-01-05T19:59

религия

владимир путин

владимир легойда

сергей шойгу

украина

россия

московский патриархат

рождество христово

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество на Украине. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Призыв патриарха услышан. Слава Богу!" - написал Легойда в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, владимир легойда, сергей шойгу, украина, россия, московский патриархат, рождество христово