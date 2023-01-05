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РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии - РИА Новости, 05.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии - РИА Новости, 05.01.2023
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:59
2023-01-05T19:59
религия
владимир путин
владимир легойда
сергей шойгу
украина
россия
московский патриархат
рождество христово
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество на Украине. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Призыв патриарха услышан. Слава Богу!" - написал Легойда в своем телеграм-канале.
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владимир путин, владимир легойда, сергей шойгу, украина, россия, московский патриархат, рождество христово
Религия, Владимир Путин, Владимир Легойда, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Московский Патриархат, Рождество Христово
19:59 05.01.2023
 
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии

В РПЦ высоко оценили поручение Путина о рождественском прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество на Украине.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
"Призыв патриарха услышан. Слава Богу!" - написал Легойда в своем телеграм-канале.
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РелигияВладимир ПутинВладимир ЛегойдаСергей ШойгуУкраинаРоссияМосковский ПатриархатРождество Христово
 
 
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