https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии - РИА Новости, 05.01.2023
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:59
2023-01-05T19:59
2023-01-05T19:59
религия
владимир путин
владимир легойда
сергей шойгу
украина
россия
московский патриархат
рождество христово
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество на Украине. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Призыв патриарха услышан. Слава Богу!" - написал Легойда в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир легойда, сергей шойгу, украина, россия, московский патриархат, рождество христово
Религия, Владимир Путин, Владимир Легойда, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Московский Патриархат, Рождество Христово
РПЦ высоко оценила поручение Путина о рождественском перемирии
В РПЦ высоко оценили поручение Путина о рождественском прекращении огня на Украине