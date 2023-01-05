Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу
Пентагон: новый пакет помощи Украине будет объявлен в пятницу, в него войдут БМП Bradley
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley.
Местные СМИ ранее информировали, что о помощи будет объявлено 6 января, стоимость пакета составит рекордные 3 миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП.
"Я могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра, и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер.
Он подтвердил, что украинских военных обучат применению и техническому обслуживанию современных западных образцов бронетехники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.