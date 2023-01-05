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Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/pentagon-1843206562.html
Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу
Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу - РИА Новости, 05.01.2023
Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу
Пентагон подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:12
2023-01-05T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
патрик райдер
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley. Местные СМИ ранее информировали, что о помощи будет объявлено 6 января, стоимость пакета составит рекордные 3 миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП. "Я могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра, и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер. Он подтвердил, что украинских военных обучат применению и техническому обслуживанию современных западных образцов бронетехники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, патрик райдер, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО
23:12 05.01.2023
 
Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу

Пентагон: новый пакет помощи Украине будет объявлен в пятницу, в него войдут БМП Bradley

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley.
Местные СМИ ранее информировали, что о помощи будет объявлено 6 января, стоимость пакета составит рекордные 3 миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП.
"Я могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра, и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер.
Он подтвердил, что украинских военных обучат применению и техническому обслуживанию современных западных образцов бронетехники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПатрик РайдерСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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