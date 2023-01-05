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Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине - РИА Новости, 05.01.2023
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Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине
Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине - РИА Новости, 05.01.2023
Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине
США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T01:12
2023-01-05T01:12
джо байден
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал журналист Питер Сучиу.Речь, в первую очередь, идет о многоцелевых истребителях F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт. Кроме того, на обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию этих американских истребителей уйдет много времени, полагает автор.На второе мест Сучиу поставил танки M1 Abrams. Пентагон опасается, что их отправка на Украину принесет больше вреда, чем пользы, поскольку ВСУ придется долгие месяца учить обращению с Abrams, заявил журналист.Третьим пунктом автор статьи упомянул армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). Поскольку с ними украинские военные смогут наносить удары вглубь России, в США опасаются, что Москва не оставит эти поставки без внимания и реакции, уверен Сучиу.В конце декабря прошлого года Зеленский посетил в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html
украина
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джо байден, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, m1 abrams, f-16, в мире
Джо Байден, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, F-16, В мире
01:12 05.01.2023
 
Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине

19FortyFive: США никогда не дадут Украине самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал журналист Питер Сучиу.
Речь, в первую очередь, идет о многоцелевых истребителях F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт. Кроме того, на обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию этих американских истребителей уйдет много времени, полагает автор.
На второе мест Сучиу поставил танки M1 Abrams. Пентагон опасается, что их отправка на Украину принесет больше вреда, чем пользы, поскольку ВСУ придется долгие месяца учить обращению с Abrams, заявил журналист.
Третьим пунктом автор статьи упомянул армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). Поскольку с ними украинские военные смогут наносить удары вглубь России, в США опасаются, что Москва не оставит эти поставки без внимания и реакции, уверен Сучиу.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 17:34
Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена
В конце декабря прошлого года Зеленский посетил в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Джо БайденУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныM1 AbramsF-16В мире
 
 
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