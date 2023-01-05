https://ria.ru/20230105/oruzhie-1843099394.html

Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине

Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине - РИА Новости, 05.01.2023

Названы три вида вооружений, которые США не дадут Украине

США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T01:12

2023-01-05T01:12

2023-01-05T01:12

джо байден

украина

россия

сша

нато

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

m1 abrams

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал журналист Питер Сучиу.Речь, в первую очередь, идет о многоцелевых истребителях F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт. Кроме того, на обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию этих американских истребителей уйдет много времени, полагает автор.На второе мест Сучиу поставил танки M1 Abrams. Пентагон опасается, что их отправка на Украину принесет больше вреда, чем пользы, поскольку ВСУ придется долгие месяца учить обращению с Abrams, заявил журналист.Третьим пунктом автор статьи упомянул армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). Поскольку с ними украинские военные смогут наносить удары вглубь России, в США опасаются, что Москва не оставит эти поставки без внимания и реакции, уверен Сучиу.В конце декабря прошлого года Зеленский посетил в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

украина

россия

сша

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

джо байден, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, m1 abrams, f-16, в мире