Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/nato-1843170590.html
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 05.01.2023
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:02
2023-01-05T17:02
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:25:2653:1518_1920x0_80_0_0_661850aba7523f80111dad1078e9c8dd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению, хочет видеть "другую Европу". "Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", - сказал генсек НАТО в четверг на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса. По словам генсека НАТО, вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Столтенберг обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". "Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом", - утверждает Столтенберг, который в этом году должен покинуть пост генсека НАТО.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843156255.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_e6276e4c65ea4515c0ff52a0e1ed711e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, москва
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Украина, Москва
17:02 05.01.2023
 
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией

Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с РФ после окончания конфликта на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению, хочет видеть "другую Европу".
"Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", - сказал генсек НАТО в четверг на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса.
По словам генсека НАТО, вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Столтенберг обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". "Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом", - утверждает Столтенберг, который в этом году должен покинуть пост генсека НАТО.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
15:16Новое оружие России
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергРоссияНАТОУкраинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала