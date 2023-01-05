https://ria.ru/20230105/nato-1843170590.html

Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией

Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 05.01.2023

Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:02

2023-01-05T17:02

2023-01-05T17:02

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йенс столтенберг

россия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению, хочет видеть "другую Европу". "Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", - сказал генсек НАТО в четверг на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса. По словам генсека НАТО, вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Столтенберг обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". "Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом", - утверждает Столтенберг, который в этом году должен покинуть пост генсека НАТО.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843156255.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина, москва