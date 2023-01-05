Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией
Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с РФ после окончания конфликта на Украине
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, так как Москва, по его мнению, хочет видеть "другую Европу".
"Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", - сказал генсек НАТО в четверг на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса.
По словам генсека НАТО, вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, необходимо констатировать, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Столтенберг обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны". "Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом", - утверждает Столтенберг, который в этом году должен покинуть пост генсека НАТО.