https://ria.ru/20230105/melnik-1843197911.html

Мельнику посоветовали бежать из страны после высказывания о России

Мельнику посоветовали бежать из страны после высказывания о России - РИА Новости, 05.01.2023

Мельнику посоветовали бежать из страны после высказывания о России

Пользователи Twitter высмеяли пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о России и посоветовали ему готовиться к побегу после... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:31

2023-01-05T21:31

2023-01-05T21:31

в мире

андрей мельник

украина

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twitter

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о России и посоветовали ему готовиться к побегу после окончательного поражения ВСУ.Украинский дипломат, в частности, написал, что Киев якобы одерживает победу во всех дипломатических сражениях, а Москва "скоро падет". Он проиллюстрировал публикацию снимком с пробежки в спортивном костюме."Мельник тренируется, чтобы потом быть готовым. Тебе потом придется бежать далеко и очень быстро", — заметил комментатор."Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде", — предупредил второй."Это уже становится смешным. У меня нет столько футболок для пробежки. У меня даже нет времени для этого. Лучше займитесь делом!" — посоветовал еще один читатель."Вы что каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно к чему бы это", — добавил другой."Я не знаю, с какой вы планеты, но у вас там явно много волшебных грибов", — сыронизировал пользователь."Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова победа", — поделился мнением комментатор.Ранее Мельник, будучи послом Украины в Берлине, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". Мельник утверждал, что у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в Германии, 18 ноября его назначили заместителем министра иностранных дел страны.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843191280.html

https://ria.ru/20230105/zelenskiy-1843193069.html

https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html

https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html

https://ria.ru/20230105/roberts-1843162646.html

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