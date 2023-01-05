https://ria.ru/20230105/medvedev-1843187962.html

Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла

Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла - РИА Новости, 05.01.2023

Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину являются путем РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:45

2023-01-05T19:45

2023-01-05T19:45

в мире

йенс столтенберг

джордж оруэлл (эрик блэр)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину являются путем к миру, процитировал роман "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта и являются путем к миру. "Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, (роман - ред.)"1984", - написал Медведев в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html

https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html

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в мире, йенс столтенберг, джордж оруэлл (эрик блэр), дмитрий медведев, россия, украина, нато