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Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла - РИА Новости, 05.01.2023
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Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла
Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла - РИА Новости, 05.01.2023
Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину являются путем РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:45
2023-01-05T19:45
в мире
йенс столтенберг
джордж оруэлл (эрик блэр)
дмитрий медведев
россия
украина
нато
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину являются путем к миру, процитировал роман "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта и являются путем к миру. "Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, (роман - ред.)"1984", - написал Медведев в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
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в мире, йенс столтенберг, джордж оруэлл (эрик блэр), дмитрий медведев, россия, украина, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО
19:45 05.01.2023
 
Медведев в ответ на заявления Столтенберга процитировал Оруэлла

Медведев процитировал Оруэлла в ответ на слова Столтенберга о поставках оружия на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину являются путем к миру, процитировал роман "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта и являются путем к миру.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
15:48Специальная военная операция на Украине
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
"Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, (роман - ред.)"1984", - написал Медведев в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреЙенс СтолтенбергДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Дмитрий МедведевРоссияУкраинаНАТО
 
 
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