https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html

Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам

Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023

Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованное обращение США к россиянам пределом моральной деградации, следует из... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:48

2023-01-05T15:48

2023-01-05T17:07

дмитрий медведев

йозеф геббельс

украина

сша

россия

twitter

государственный департамент сша

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованное обращение США к россиянам пределом моральной деградации, следует из его сообщения в Telegram-канале.Ранее в четверг в интернете появились сообщения, что американское дипломатическое представительство опубликовало в Twitter обращение к гражданам России."Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А война на Украине, мол, таких каждых недостойна. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации", — отметил он.По словам чиновника, Соединенные Штаты, поставляя вооружения, тратят десятки миллиардов долларов на поддержание украинского кризиса и чужими руками истребляют тысячи людей. "Собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши", — добавил зампреда.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221231/tseli-1842639371.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843154228.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, йозеф геббельс, украина, сша, россия, twitter, государственный департамент сша, нато