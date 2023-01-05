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Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованное обращение США к россиянам пределом моральной деградации, следует из... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:48
2023-01-05T17:07
дмитрий медведев
йозеф геббельс
украина
сша
россия
twitter
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованное обращение США к россиянам пределом моральной деградации, следует из его сообщения в Telegram-канале.Ранее в четверг в интернете появились сообщения, что американское дипломатическое представительство опубликовало в Twitter обращение к гражданам России."Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А война на Украине, мол, таких каждых недостойна. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации", — отметил он.По словам чиновника, Соединенные Штаты, поставляя вооружения, тратят десятки миллиардов долларов на поддержание украинского кризиса и чужими руками истребляют тысячи людей. "Собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши", — добавил зампреда.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221231/tseli-1842639371.html
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843154228.html
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дмитрий медведев, йозеф геббельс, украина, сша, россия, twitter, государственный департамент сша, нато
Дмитрий Медведев, Йозеф Геббельс, Украина, США, Россия, Twitter, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, НАТО
15:48 05.01.2023 (обновлено: 17:07 05.01.2023)
 
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам

Зампред Совбеза Медведев назвал обращение посольства США к россиянам пределом деградации

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованное обращение США к россиянам пределом моральной деградации, следует из его сообщения в Telegram-канале.
Ранее в четверг в интернете появились сообщения, что американское дипломатическое представительство опубликовало в Twitter обращение к гражданам России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 15:51Специальная военная операция на Украине
Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты
"Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: "солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее". А война на Украине, мол, таких каждых недостойна. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации", — отметил он.
По словам чиновника, Соединенные Штаты, поставляя вооружения, тратят десятки миллиардов долларов на поддержание украинского кризиса и чужими руками истребляют тысячи людей.
"Собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши", — добавил зампреда.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевЙозеф ГеббельсУкраинаСШАРоссияTwitterГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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