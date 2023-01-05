https://ria.ru/20230105/mask-1843199180.html

Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику - РИА Новости, 05.01.2023

Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:38

2023-01-05T21:38

2023-01-05T21:38

в мире

илон маск

украина

twitter

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. Пользователям предложено на выбор два варианта – "держаться в стороне от политики" или "продолжать стрелять себе в ногу". Большинство пока высказалось за стрельбу. Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности. Миллиардер неоднократно публиковал в Twitter суждения на злободневные темы, включая урегулирование конфликта на Украине и выборы спикера палаты представителей американского конгресса.

https://ria.ru/20230105/mask-1843149276.html

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в мире, илон маск, украина, twitter