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Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику - РИА Новости, 05.01.2023
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Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику
Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику - РИА Новости, 05.01.2023
Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику
Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:38
2023-01-05T21:38
в мире
илон маск
украина
twitter
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику. Пользователям предложено на выбор два варианта – "держаться в стороне от политики" или "продолжать стрелять себе в ногу". Большинство пока высказалось за стрельбу. Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности. Миллиардер неоднократно публиковал в Twitter суждения на злободневные темы, включая урегулирование конфликта на Украине и выборы спикера палаты представителей американского конгресса.
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в мире, илон маск, украина, twitter
В мире, Илон Маск, Украина, Twitter
21:38 05.01.2023
 
Маск спросил пользователей Twitter, надо ли ему вовлекаться в политику

Маск запустил опрос пользователей в Twitter о том, надо ли ему вовлекаться в политику

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику.
Пользователям предложено на выбор два варианта – "держаться в стороне от политики" или "продолжать стрелять себе в ногу".
Большинство пока высказалось за стрельбу.
Маск не уточнил, идет ли речь просто о высказываниях или реальном участии в политической деятельности.
Миллиардер неоднократно публиковал в Twitter суждения на злободневные темы, включая урегулирование конфликта на Украине и выборы спикера палаты представителей американского конгресса.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
14:25
Маск призвал избрать Маккарти спикером палаты представителей США
 
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