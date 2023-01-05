https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html

Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму

Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму - РИА Новости, 05.01.2023

Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму

Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:12

2023-01-05T16:12

2023-01-05T17:59

в мире

эммануэль макрон

йенс столтенберг

франция

сша

киев

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности Крыма, претерпевает изменения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ведущий судья Эндрю Наполитано спросил американского полковника о значении обещания французского лидера неизменно поддерживать киевские власти "до победы" в новогоднем обращении."Он (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих (территориальных. — Прим. ред.) приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма, — отметил Макгрегор.По словам военного, нынешняя ситуация, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает с призывами к союзникам увеличить свой вклад в оказание помощи ВСУ, указывает на провал политики коллективного Запада в отношении кризиса."Если бы действия западных сил носили успешный характер, <...> не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий", — подытожил он.Президент Франции в конце минувшего года заявил в интервью Le Monde, что вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит, а главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html

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в мире, эммануэль макрон, йенс столтенберг, франция, сша, киев, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, украина