https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму - РИА Новости, 05.01.2023
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:12
2023-01-05T16:12
2023-01-05T17:59
в мире
эммануэль макрон
йенс столтенберг
франция
сша
киев
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности Крыма, претерпевает изменения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ведущий судья Эндрю Наполитано спросил американского полковника о значении обещания французского лидера неизменно поддерживать киевские власти "до победы" в новогоднем обращении."Он (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих (территориальных. — Прим. ред.) приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма, — отметил Макгрегор.По словам военного, нынешняя ситуация, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает с призывами к союзникам увеличить свой вклад в оказание помощи ВСУ, указывает на провал политики коллективного Запада в отношении кризиса."Если бы действия западных сил носили успешный характер, <...> не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий", — подытожил он.Президент Франции в конце минувшего года заявил в интервью Le Monde, что вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит, а главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html
франция
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86a8effdbaf4fe781b44bae8c5bcccd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, йенс столтенберг, франция, сша, киев, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Франция, США, Киев, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
16:12 05.01.2023 (обновлено: 17:59 05.01.2023)
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Макрон призвал не ждать от России отказа от Крыма