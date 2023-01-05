Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму - РИА Новости, 05.01.2023
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:12
2023-01-05T17:59
в мире
эммануэль макрон
йенс столтенберг
франция
сша
киев
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности Крыма, претерпевает изменения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ведущий судья Эндрю Наполитано спросил американского полковника о значении обещания французского лидера неизменно поддерживать киевские власти "до победы" в новогоднем обращении."Он (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих (территориальных. — Прим. ред.) приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма, — отметил Макгрегор.По словам военного, нынешняя ситуация, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает с призывами к союзникам увеличить свой вклад в оказание помощи ВСУ, указывает на провал политики коллективного Запада в отношении кризиса."Если бы действия западных сил носили успешный характер, &lt;...&gt; не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий", — подытожил он.Президент Франции в конце минувшего года заявил в интервью Le Monde, что вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит, а главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842507141.html
франция
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86a8effdbaf4fe781b44bae8c5bcccd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, йенс столтенберг, франция, сша, киев, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Франция, США, Киев, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
16:12 05.01.2023 (обновлено: 17:59 05.01.2023)
 
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Макрон призвал не ждать от России отказа от Крыма

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогоднее обращение Эммануэля Макрона и его последние заявления свидетельствуют о том, что позиция Парижа по теме Украины, включая вопрос о принадлежности Крыма, претерпевает изменения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ведущий судья Эндрю Наполитано спросил американского полковника о значении обещания французского лидера неизменно поддерживать киевские власти "до победы" в новогоднем обращении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:08Специальная военная операция на Украине
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
"Он (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих (территориальных. — Прим. ред.) приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма, — отметил Макгрегор.
По словам военного, нынешняя ситуация, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает с призывами к союзникам увеличить свой вклад в оказание помощи ВСУ, указывает на провал политики коллективного Запада в отношении кризиса.
"Если бы действия западных сил носили успешный характер, <...> не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий", — подытожил он.
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
15:21
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
Президент Франции в конце минувшего года заявил в интервью Le Monde, что вопрос об "отвоевании" Крыма не стоит, а главные усилия международного сообщества сосредоточены на возвращении территорий, утраченных Украиной с 24 февраля.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 16:18
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергФранцияСШАКиевНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала