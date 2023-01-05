https://ria.ru/20230105/konflikt-1843165712.html

НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта

НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта - РИА Новости, 05.01.2023

НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:24

2023-01-05T16:24

2023-01-05T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

украина

россия

киев

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева. "Невозможно сказать, когда и как закончится война на Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров… Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому - это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру", - сказал генсек НАТО на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, киев, нато