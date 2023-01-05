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НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/konflikt-1843165712.html
НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта
НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта - РИА Новости, 05.01.2023
НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:24
2023-01-05T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева. "Невозможно сказать, когда и как закончится война на Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров… Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому - это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру", - сказал генсек НАТО на конференции в Норвегии. Текст его выступления распространила пресс-службы альянса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
16:24 05.01.2023
 
НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева.
"Невозможно сказать, когда и как закончится война на Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров… Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому - это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру", - сказал генсек НАТО на конференции в Норвегии.
Текст его выступления распространила пресс-службы альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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