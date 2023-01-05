https://ria.ru/20230105/kasem-1843197394.html

МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия

МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия - РИА Новости, 05.01.2023

МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия

Задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема нельзя назвать иначе чем "бесчеловечный и подлый террор" против любого инакомыслия, заявила... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:24

2023-01-05T21:24

2023-01-05T21:24

в мире

мария захарова

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литва

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема нельзя назвать иначе чем "бесчеловечный и подлый террор" против любого инакомыслия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными", - сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ. Рига, добавила официальный представитель МИД РФ, опять продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, "не более чем пустой звук". "Требуем от всех профильных международных структур, проигнорировавших неоднократно озвучивавшиеся самим Касемом опасения за свою безопасность в связи с профессиональной деятельностью, оправдать, наконец, своё существование, решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства", - также добавила Захарова.

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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