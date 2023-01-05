https://ria.ru/20230105/kasem-1843197394.html
МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия
МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия - РИА Новости, 05.01.2023
МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия
Задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема нельзя назвать иначе чем "бесчеловечный и подлый террор" против любого инакомыслия, заявила... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:24
2023-01-05T21:24
2023-01-05T21:24
в мире
мария захарова
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задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема нельзя назвать иначе чем "бесчеловечный и подлый террор" против любого инакомыслия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными", - сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ. Рига, добавила официальный представитель МИД РФ, опять продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, "не более чем пустой звук". "Требуем от всех профильных международных структур, проигнорировавших неоднократно озвучивавшиеся самим Касемом опасения за свою безопасность в связи с профессиональной деятельностью, оправдать, наконец, своё существование, решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства", - также добавила Захарова.
https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, латвия, литва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем
В мире, Мария Захарова, Латвия, Литва, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем
МИД назвал задержание журналиста Sputnik Литва террором против инакомыслия
Захарова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема террором против инакомыслия
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема нельзя назвать иначе чем "бесчеловечный и подлый террор" против любого инакомыслия, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными", - сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ.
Рига, добавила официальный представитель МИД РФ, опять продемонстрировала, что для нее такие ценности демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, "не более чем пустой звук".
"Требуем от всех профильных международных структур, проигнорировавших неоднократно озвучивавшиеся самим Касемом опасения за свою безопасность в связи с профессиональной деятельностью, оправдать, наконец, своё существование, решительно вмешаться в происходящее и пресечь творимые Ригой бесчинства", - также добавила Захарова.