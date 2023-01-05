https://ria.ru/20230105/kasem-1843186032.html
В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии
В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии - РИА Новости, 05.01.2023
В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил РИА Новости, что Союз журналистов России РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:15
2023-01-05T19:15
2023-01-05T19:15
в мире
россия
латвия
москва
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил РИА Новости, что Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Это неприемлемо, это вопиющее нарушение всех принципов свободы слова, свободы информации, которые декларируются в координационных документах прибалтийских республиках", - сказал Соловьев. По его словам, они в очередной раз нарушают все собственные законы, в очередной раз нарушают возможность работы русскоязычных СМИ. "Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Думаю, в любом случае проверка должна быть (со стороны российских властей - ред.) и поддержка должна коллеги быть оказана", - заключил он.
https://ria.ru/20230105/kasem-1843185470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, москва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем
В мире, Россия, Латвия, Москва, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем
В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии
Глава СЖР Соловьев: информация о задержании Касема направится в правозащитные организации
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил РИА Новости, что Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве
в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва
. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Это неприемлемо, это вопиющее нарушение всех принципов свободы слова, свободы информации, которые декларируются в координационных документах прибалтийских республиках", - сказал Соловьев.
По его словам, они в очередной раз нарушают все собственные законы, в очередной раз нарушают возможность работы русскоязычных СМИ.
"Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Думаю, в любом случае проверка должна быть (со стороны российских властей - ред.) и поддержка должна коллеги быть оказана", - заключил он.