https://ria.ru/20230105/kasem-1843186032.html

В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии

В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии - РИА Новости, 05.01.2023

В Союзе журналистов России прокомментировали задержание Касема в Латвии

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил РИА Новости, что Союз журналистов России РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:15

2023-01-05T19:15

2023-01-05T19:15

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задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил РИА Новости, что Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Это неприемлемо, это вопиющее нарушение всех принципов свободы слова, свободы информации, которые декларируются в координационных документах прибалтийских республиках", - сказал Соловьев. По его словам, они в очередной раз нарушают все собственные законы, в очередной раз нарушают возможность работы русскоязычных СМИ. "Союз журналистов России считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Думаю, в любом случае проверка должна быть (со стороны российских властей - ред.) и поддержка должна коллеги быть оказана", - заключил он.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843185470.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, латвия, москва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем