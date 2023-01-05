https://ria.ru/20230105/kasem-1843185470.html

Задержание журналиста Касема согласовано с США, считает депутат Госдумы

Задержание журналиста Касема согласовано с США, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 05.01.2023

Задержание журналиста Касема согласовано с США, считает депутат Госдумы

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Риге носит политический характер и совершенно по согласованию с американскими покровителями, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:11

2023-01-05T19:11

2023-01-05T19:11

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задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Риге носит политический характер и совершенно по согласованию с американскими покровителями, заявил РИА Новости член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Уверен, задержание Марата Касем в Риге носит политический характер и совершенно по согласованию с американскими покровителями. Вряд ли шеф-редактор издания Sputnik, находясь в недружественной стране под постоянным "присмотром", мог передавать какую-либо информацию российским спецслужбам… Руководство России не раз заявляло, что находиться нашим соотечественникам за рубежом становится все более опасно. Пора возвращаться!" - сказал Каргинов.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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