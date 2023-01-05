https://ria.ru/20230105/kasem-1843185067.html

В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии

В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии - РИА Новости, 05.01.2023

В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии

Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:08

2023-01-05T19:08

2023-01-05T19:08

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мария бутина

латвия

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задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", - сообщила Бутина РИА Новости.

https://ria.ru/20230105/kasem-1843183455.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, мария бутина, латвия, госдума рф, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема