https://ria.ru/20230105/kasem-1843185067.html
В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии
В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии - РИА Новости, 05.01.2023
В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии
Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:08
2023-01-05T19:08
2023-01-05T19:08
в мире
мария бутина
латвия
госдума рф
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", - сообщила Бутина РИА Новости.
https://ria.ru/20230105/kasem-1843183455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария бутина, латвия, госдума рф, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
В мире, Мария Бутина, Латвия, Госдума РФ, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
В Госдуме займутся случаем с задержанием Касема в Латвии
Депутат Бутина займется случаем с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Касема в Латвии
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", - сообщила Бутина РИА Новости.