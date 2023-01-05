https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 05.01.2023
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:32
2023-01-05T18:32
2023-01-05T18:52
латвия
марат касем
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задержание шеф-редактора sputnik литва касема
мария захарова
литва
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, марат касем, в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, мария захарова, литва, россия
Латвия, Марат Касем, В мире, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Мария Захарова, Литва, Россия
18:32 05.01.2023 (обновлено: 18:52 05.01.2023)
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Захарова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема местью диктаторских режимов