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Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 05.01.2023
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Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 05.01.2023
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:32
2023-01-05T18:52
латвия
марат касем
в мире
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
мария захарова
литва
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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латвия, марат касем, в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, мария захарова, литва, россия
Латвия, Марат Касем, В мире, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Мария Захарова, Литва, Россия
18:32 05.01.2023 (обновлено: 18:52 05.01.2023)
 
Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Захарова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема местью диктаторских режимов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
"Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
18:24
Киселев назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема неправомерным
 
ЛатвияМарат КасемВ миреЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМария ЗахароваЛитваРоссия
 
 
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