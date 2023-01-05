https://ria.ru/20230105/kasem-1843181148.html

Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 05.01.2023

Захарова прокомментировала задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:32

2023-01-05T18:32

2023-01-05T18:52

латвия

марат касем

в мире

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

мария захарова

литва

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму."Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843180579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

латвия, марат касем, в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, мария захарова, литва, россия