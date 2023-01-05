https://ria.ru/20230105/kasem-1843176958.html

В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - РИА Новости, 05.01.2023

В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:58

2023-01-05T17:58

2023-01-05T19:41

литва

латвия

рига

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sputnik

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марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье."Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. Пятого января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму", — говорится в заявлении.Уточняется, что адвокат Имма Янсоне до сих не получила материалы дела. На обжалование решения суда по закону отводится десять дней.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза против России, а также о шпионаже. По второй статье ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание журналиста абсолютно неправомерным, абсурдным и ничем не мотивированным. По его словам, эта ситуация отлично характеризует режим в Латвии, который не имеет уважения к свободе слова.Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что ведомство устанавливает детали произошедшего. Она подчеркнула, что задержание Касема нарушает международные обязательства в сфере свободы слова и защиты прав журналистов. Дипломат призвала уполномоченные международные организации подключиться к расследованию, поскольку "этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу".Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит Sputnik Литва. В конце декабря прошлого года она приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Власти Балтийских стран не раз препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Эти случаи, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20221229/ksenofobiya-1842240002.html

https://ria.ru/20221214/latviya-1838654446.html

https://ria.ru/20221210/latviya-1837699304.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

литва, латвия, рига, в мире, sputnik, дмитрий киселев, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема