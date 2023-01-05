https://ria.ru/20230105/indoneziya-1843114855.html

Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы

Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы - РИА Новости, 05.01.2023

Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы

Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан, заявил РИА Новости индонезийский посол в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:15

2023-01-05T09:15

2023-01-05T09:15

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Индонезия приветствует инвесторов из России, желающих принять участие в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Сейчас мы в процессе строительства города – расчищаем землю под грядущее строительство", – рассказал посол.Он отметил, что концепция будущей столицы состоит в том, чтобы построить зеленый город."На Калимантане много лесов, деревьев, мы не хотим уничтожать природу, но хотим построить новый город на лоне природы. И российские инвесторы могли бы помочь нам в этом", – добавил посол.Он также пригласил российские вузы поучаствовать в проекте филиала университета в новой столице."Мы бы хотели создать проект "умного города", технологического хаба, который бы разрабатывал технологии для новой столицы", – сказал посол.Он отметил, что в Индонезии проявляют большой интерес к изучению русского языка, во многих университетах есть факультеты, где среди иностранных языков преподают русский.Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах перенести столицу страны в 2019 году. Главой причиной стала перегруженность нынешней столицы Джакарты. Кроме того, остров Ява, на котором она расположена, находится в сейсмически активной зоне. К тому же, каждый год Джакарта сдвигается на 25 сантиметров вниз относительно уровня моря и через несколько десятилетий некоторые ее районы могут быть затоплены. Остров Калимантан, где находится Нусантара, более благополучен в этом отношении.

https://ria.ru/20221228/indoneziya-1841640147.html

https://ria.ru/20221220/indoneziya-1840029490.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, джакарта, джоко видодо