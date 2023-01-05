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Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы - РИА Новости, 05.01.2023
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Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы
Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы - РИА Новости, 05.01.2023
Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы
Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан, заявил РИА Новости индонезийский посол в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:15
2023-01-05T09:15
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес."Индонезия приветствует инвесторов из России, желающих принять участие в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Сейчас мы в процессе строительства города – расчищаем землю под грядущее строительство", – рассказал посол.Он отметил, что концепция будущей столицы состоит в том, чтобы построить зеленый город."На Калимантане много лесов, деревьев, мы не хотим уничтожать природу, но хотим построить новый город на лоне природы. И российские инвесторы могли бы помочь нам в этом", – добавил посол.Он также пригласил российские вузы поучаствовать в проекте филиала университета в новой столице."Мы бы хотели создать проект "умного города", технологического хаба, который бы разрабатывал технологии для новой столицы", – сказал посол.Он отметил, что в Индонезии проявляют большой интерес к изучению русского языка, во многих университетах есть факультеты, где среди иностранных языков преподают русский.Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах перенести столицу страны в 2019 году. Главой причиной стала перегруженность нынешней столицы Джакарты. Кроме того, остров Ява, на котором она расположена, находится в сейсмически активной зоне. К тому же, каждый год Джакарта сдвигается на 25 сантиметров вниз относительно уровня моря и через несколько десятилетий некоторые ее районы могут быть затоплены. Остров Калимантан, где находится Нусантара, более благополучен в этом отношении.
https://ria.ru/20221228/indoneziya-1841640147.html
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в мире, индонезия, россия, джакарта, джоко видодо
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Джоко Видодо
09:15 05.01.2023
 
Индонезия призвала инвесторов из России участвовать в строительстве столицы

Посол: Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы

© Фото : Посольство Республики Индонезия в Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Посольство Республики Индонезия в Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия приглашает инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Индонезия приветствует инвесторов из России, желающих принять участие в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Сейчас мы в процессе строительства города – расчищаем землю под грядущее строительство", – рассказал посол.
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Он отметил, что концепция будущей столицы состоит в том, чтобы построить зеленый город.
"На Калимантане много лесов, деревьев, мы не хотим уничтожать природу, но хотим построить новый город на лоне природы. И российские инвесторы могли бы помочь нам в этом", – добавил посол.
Он также пригласил российские вузы поучаствовать в проекте филиала университета в новой столице.
"Мы бы хотели создать проект "умного города", технологического хаба, который бы разрабатывал технологии для новой столицы", – сказал посол.
Он отметил, что в Индонезии проявляют большой интерес к изучению русского языка, во многих университетах есть факультеты, где среди иностранных языков преподают русский.
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах перенести столицу страны в 2019 году. Главой причиной стала перегруженность нынешней столицы Джакарты. Кроме того, остров Ява, на котором она расположена, находится в сейсмически активной зоне. К тому же, каждый год Джакарта сдвигается на 25 сантиметров вниз относительно уровня моря и через несколько десятилетий некоторые ее районы могут быть затоплены. Остров Калимантан, где находится Нусантара, более благополучен в этом отношении.
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В миреИндонезияРоссияДжакартаДжоко Видодо
 
 
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