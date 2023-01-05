Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое завершение работ по "дорожной карте".
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее", - сообщила канцелярия.