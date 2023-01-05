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Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости, 05.01.2023
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Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости, 05.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:37
2023-01-05T12:37
владимир путин
александр новак
турция
анкара (провинция)
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое завершение работ по "дорожной карте". Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее", - сообщила канцелярия.
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анкара (провинция)
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владимир путин, александр новак, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Александр Новак, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
12:37 05.01.2023
 
Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить "дорожную карту" по газовому хабу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое завершение работ по "дорожной карте".
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее", - сообщила канцелярия.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Владимир ПутинАлександр НовакТурцияАнкара (провинция)РоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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