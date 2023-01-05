https://ria.ru/20230105/gaz-1843136884.html

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба - РИА Новости, 05.01.2023

Путин и Эрдоган обсудили проект газового хаба

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:37

2023-01-05T12:37

2023-01-05T12:37

владимир путин

александр новак

турция

анкара (провинция)

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил проект газового хаба, Анкара надеется на скорое завершение работ по "дорожной карте". Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции, и что турецкая сторона стремится завершить "дорожную карту" и предпринять конкретные шаги по ее реализации как можно скорее", - сообщила канцелярия.

https://ria.ru/20230105/gaz-1843127831.html

турция

анкара (провинция)

россия

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Екатерина Зайцева

владимир путин, александр новак, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган