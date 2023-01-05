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СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом - РИА Новости, 05.01.2023
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СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом
СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом
Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:27
2023-01-05T09:56
в мире
меган маркл
принц гарри
великобритания
лондон
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщает газета Guardian со ссылкой на отрывок из произведения.Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл.Как пишет принц, Уильям пришел обсудить с ним "катастрофу" в их отношениях и скандалы с королевской семьей в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал "грубой и резкой", привела сначала к словесной перепалке между братьями, они "обменялись оскорблениями". Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что "разъяренный" Уильям, как следует из мемуаров, напал на него."Все произошло очень быстро &lt;…&gt; Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", — приводит Guardian отрывок из книги принца.После этого, как пишет Гарри, Уильям принес ему извинения. Впоследствии его жена заметила "царапины и синяки" на его спине, а рассказ принца о нападении старшего брата заставил ее "сильно грустить".Как отмечает издание, мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и "вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье".Ранее Гарри в интервью телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20221224/statya-1841008194.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221204/garri-1836183510.html
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в мире, меган маркл, принц гарри, великобритания, лондон
В мире, Меган Маркл, Принц Гарри, Великобритания, Лондон
06:27 05.01.2023 (обновлено: 09:56 05.01.2023)
 
СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом

Guardian: принц Гарри в своих мемуарах заявил о нападении старшего брата Уильяма

© AP Photo / Matt DunhamБританская королевская семья
Британская королевская семья - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Британская королевская семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщает газета Guardian со ссылкой на отрывок из произведения.
Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл.
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 02:23
Sun извинилась за скандальную статью о Меган Маркл и удалила ее с сайта
Как пишет принц, Уильям пришел обсудить с ним "катастрофу" в их отношениях и скандалы с королевской семьей в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал "грубой и резкой", привела сначала к словесной перепалке между братьями, они "обменялись оскорблениями". Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что "разъяренный" Уильям, как следует из мемуаров, напал на него.
"Все произошло очень быстро <…> Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", — приводит Guardian отрывок из книги принца.
После этого, как пишет Гарри, Уильям принес ему извинения. Впоследствии его жена заметила "царапины и синяки" на его спине, а рассказ принца о нападении старшего брата заставил ее "сильно грустить".
Как отмечает издание, мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и "вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье".
Ранее Гарри в интервью телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря 2022, 10:14В мире
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл "пойдут войной" на британскую общественность
 
В миреМеган МарклПринц ГарриВеликобританияЛондон
 
 
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