https://ria.ru/20230105/garri-1843106722.html

СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом

СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом

Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T06:27

2023-01-05T06:27

2023-01-05T09:56

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принц гарри

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщает газета Guardian со ссылкой на отрывок из произведения.Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл.Как пишет принц, Уильям пришел обсудить с ним "катастрофу" в их отношениях и скандалы с королевской семьей в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал "грубой и резкой", привела сначала к словесной перепалке между братьями, они "обменялись оскорблениями". Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что "разъяренный" Уильям, как следует из мемуаров, напал на него."Все произошло очень быстро <…> Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", — приводит Guardian отрывок из книги принца.После этого, как пишет Гарри, Уильям принес ему извинения. Впоследствии его жена заметила "царапины и синяки" на его спине, а рассказ принца о нападении старшего брата заставил ее "сильно грустить".Как отмечает издание, мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и "вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье".Ранее Гарри в интервью телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20221224/statya-1841008194.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/garri-1836183510.html

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в мире, меган маркл, принц гарри, великобритания, лондон