https://ria.ru/20230105/erdogan-1843133635.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 05.01.2023
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:15
2023-01-05T12:15
2023-01-05T12:50
украина
в мире
турция
россия
сирия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 5 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и сирийский кризис, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы", - сообщили в канцелярии.Отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис."Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов, особенно из (сирийских – ред.) Тель-Рифата и Манбиджа, и заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера.В ходе беседы Эрдоган заявил, что переговоры по украинской тематике ранее уже "дали положительные результаты в инициативах по "зерновому коридору", а также безопасной зоне вокруг ЗАЭС, возвращению удерживаемых лиц. Президент также высказался за прекращение огня.
https://ria.ru/20230104/sammit-1843087475.html
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украина, в мире, турция, россия, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
Украина, В мире, Турция, Россия, Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
12:15 05.01.2023 (обновлено: 12:50 05.01.2023)
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Путин с Эрдоганом по телефону обсудили сирийский кризис и ситуацию на Украине