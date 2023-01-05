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В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной
В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 05.01.2023
В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной
Полиция проводит проверку после того, как в Кингисеппском районе Ленинградской области на мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, наехали еще три легковых... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:57
2023-01-05T09:57
2023-01-05T09:57
происшествия
ленинградская область
кингисеппский район
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в Кингисеппском районе Ленинградской области на мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, наехали еще три легковых автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. ДТП произошло в среду, около 20.00 мск, на третьем километре подъездной дороги к Кингисеппу. Пешеход скончался на месте. Участниками аварии, помимо снегоуборочной машины, стали мини-кроссовер Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего", - добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html
ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, дтп
Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район, ДТП
В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной
Три иномарки наехали на сбитого снегоуборочной машиной мужчину под Кингисеппом, он погиб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в Кингисеппском районе Ленинградской области на мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, наехали еще три легковых автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
ДТП произошло в среду, около 20.00 мск, на третьем километре подъездной дороги к Кингисеппу. Пешеход скончался на месте.
"Водитель снегоуборочной машины совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 35-40 лет, находящегося на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода. После этого на сбитого пешехода наехали сразу три автомобиля", - говорится в сообщении.
Участниками аварии, помимо снегоуборочной машины, стали мини-кроссовер Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего", - добавили в ГУМВД.