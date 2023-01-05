https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html

В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной

В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 05.01.2023

В Ленинградской области мужчина погиб после ДТП со снегоуборочной машиной

Полиция проводит проверку после того, как в Кингисеппском районе Ленинградской области на мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, наехали еще три легковых... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:57

2023-01-05T09:57

2023-01-05T09:57

происшествия

ленинградская область

кингисеппский район

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в Кингисеппском районе Ленинградской области на мужчину, сбитого снегоуборочной машиной, наехали еще три легковых автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. ДТП произошло в среду, около 20.00 мск, на третьем километре подъездной дороги к Кингисеппу. Пешеход скончался на месте. Участниками аварии, помимо снегоуборочной машины, стали мини-кроссовер Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего", - добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html

ленинградская область

кингисеппский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, дтп