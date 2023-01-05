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Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.01.2023
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Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.01.2023
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:23
2023-01-05T12:45
владимир путин
общество
рашид темрезов
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи.Об этом он сообщил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который поблагодарил главу государства за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это серьезным подспорьем."Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия (ребенка), она тоже должна поддержать все семьи", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, рашид темрезов, россия
Владимир Путин, Общество, Рашид Темрезов, Россия
12:23 05.01.2023 (обновлено: 12:45 05.01.2023)
 
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин

Путин: доплаты от беременности женщины до 17-летия ребенка должны поддержать все семьи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи.
Об этом он сообщил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который поблагодарил главу государства за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это серьезным подспорьем.
"Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия (ребенка), она тоже должна поддержать все семьи", - сказал Путин.
Женщина в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 16:56
Путин объявил о введении доплаты к зарплатам медиков первичного звена
 
Владимир ПутинОбществоРашид ТемрезовРоссия
 
 
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