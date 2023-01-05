https://ria.ru/20230105/doplaty-1843134530.html
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.01.2023
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:23
2023-01-05T12:23
2023-01-05T12:45
владимир путин
общество
рашид темрезов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи.Об этом он сообщил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который поблагодарил главу государства за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это серьезным подспорьем."Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия (ребенка), она тоже должна поддержать все семьи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, рашид темрезов, россия
Владимир Путин, Общество, Рашид Темрезов, Россия
12:23 05.01.2023 (обновлено: 12:45 05.01.2023)
Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин
Путин: доплаты от беременности женщины до 17-летия ребенка должны поддержать все семьи