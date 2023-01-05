https://ria.ru/20230105/doplaty-1843134530.html

Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин

Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.01.2023

Цепочка доплат должна поддержать все семьи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:23

2023-01-05T12:23

2023-01-05T12:45

владимир путин

общество

рашид темрезов

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выстраиваемая цепочка доплат от беременности женщины до 17-летия ребенка должна поддержать все семьи.Об этом он сообщил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который поблагодарил главу государства за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, назвав это серьезным подспорьем."Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия (ребенка), она тоже должна поддержать все семьи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, рашид темрезов, россия