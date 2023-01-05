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Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма - РИА Новости, 05.01.2023
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Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма
Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма - РИА Новости, 05.01.2023
Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма
Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T08:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных способов вернуть хорошую форму. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости рецептами полезных блюд, а диетологи рассказали, как лучше восстановить рацион. Обойдемся без кефираЕсли под бой курантов вы позволили себе лишнюю порцию оливье с майонезом (а может, и не одну) и переборщили с алкоголем, это не так уж страшно. Умеренная физическая нагрузка тоже не помешает, добавляет она. Это могут быть танцы, скандинавская ходьба, лыжи, коньки.Что есть и как готовитьВпереди еще несколько дней каникул, а значит, новые застолья не исключены. Диетологи рекомендуют вдумчиво подойти к планированию рациона. Так, вместо пакетированных соков стоит отдать предпочтение минеральной воде и лимонадам домашнего приготовления, отмечает Дарья. Особенно осторожными нужно быть со спиртным. "Безопасной" дозы алкоголя не существует. К тому же он усиливает аппетит, — объясняет она. — Но если выпить все-таки хочется, то хотя бы откажитесь от коктейлей, в большинстве которых содержится сладкий сироп".По словам диетолога Института пластической хирургии и косметологии и клиники "Сколмед" Оксаны Владимировой, идеальный ежедневный рацион должен включать три порции белка из разных источников (мясо, рыба, яйца), цельные жирные продукты (например, авокадо), фрукты или ягоды, крупы, молочку, овощи, зелень. И воду — 30 миллилитров на килограмм веса.Для здоровья пищеварительной системы необходима и клетчатка (есть в орехах, овсяных отрубях, семенах, бобовых): ее нужно включать в каждый прием пищи.А вот в сладостях, соленых и жирных продуктах стоит себя ограничить. Вместо колбасы можно положить на стол морепродукты, а покупные соусы для мяса заменить на домашние — из нежирного йогурта или горчицы с лимонным соком.Процесс приготовления здоровых блюд имеет нюансы, предупреждает Оксана. Для термической обработки пищи она советует использовать топленое, оливковое или кокосовое масло, обычную соль заменить на морскую или розовую гималайскую, а пшеничную муку — на рисовую или миндальную.Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава КазаковаИнгредиенты:ПриготовлениеКрошево проварить отдельно шесть часов, слить отвар и заново добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Довести до кипения еще раз и убрать в сторону.Картошку, лук и морковь порубить на мелкие кубики. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета. Готовую обжарку вместе с картошкой сварить в крепком бульоне из сухих и свежих белых грибов, подосиновиков, после чего смешать с крошевом.Приправить щи лавровым листом, душистым перцем и варить до готовности. Положить по вкусу соль, сахар и молотый перец. В готовое блюдо добавить мелко рубленный чеснок (100-150 граммов). Дать настояться щам пять-шесть часов и подавать к столу.ЗОЖ-боул от шеф-повара ресторана Rocky 2 Алексея ВолковаИнгредиенты:ПриготовлениеОтварить булгур, добавить оливковое масло, соль. Авокадо и узбекские томаты нарезать крупными кубиками. Заправить шпинат оливковым маслом и лимонным соком. Затем сварить пашот: в кастрюлю влить немного уксуса, сделать воронку, разбить яйцо и готовить две минуты. Дно тарелки смазать хумусом, выложить булгур и овощи. Сверху — яйцо пашот, семечки и оливки.Рататуй по-домашнему от шеф-повара ресторана Bijou Дмитрия ОрловаИнгредиенты:ПриготовлениеДля соуса протереть томаты, нарезать лук, раздавить ножом чеснок. Поставить тушиться все овощи, добавить тимьян, соль и перец по вкусу. Перец, цукини и баклажаны нарезать кубиками, обжарить и отправить томиться в томатном соусе до текстуры альденте. Готовое блюдо выложить в глубокую тарелку, украсить каперсами в соли и натертым грана падано.Запеченная морковь с шисо и кумином от шеф-повара ресторана BURO. TSUM Егора МакароваИнгредиенты (на четыре порции):Для веганской сметаны:ПриготовлениеМорковь обжарить на оливковом масле с сахаром со всех сторон. Добавить овощной бульон, кумин, пасту мисо, цедру лимона, мелко нарезанный лук и чеснок, листья шалфея. Все вместе запечь до мягкости моркови. Ее затем достать из сковороды, а оставшийся сок уварить до консистенции густого соуса. В нем прогреть морковь перед подачей.Для веганской сметаны замочить кешью в воде на ночь, после пробить в блендере с солью, сахаром и соком юдзу.Прогретую в густом соусе морковь сбрызнуть соусом шисо и подавать с веганской сметаной, кунжутно-ореховым соусом и салатными листьями.Зеленый салат от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира ЧистяковаИнгредиенты:Для заправки:ПриготовлениеДля заправки смешать все ингредиенты. Цукини и цветную капусту нарезать тонкими слайсами, авокадо и огурец — на дольки, все овощи соединить с заправкой, выложить в тарелку и добавить микс салатов.Тост с авокадо от бренд-шефа и совладельца ресторана Kalabasa Станиславы КормановскойИнгредиенты:ПриготовлениеХлеб подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо размять вилкой, добавить оливковое масло, мед, зерновую горчицу, сок лимона, горсть разных семечек или слегка измельченных орехов, предварительно обжаренных на сухой сковороде. Все перемешать и выложить на теплый хлеб. Сверху — яйцо пашот.Если с приготовлением последнего возникнут сложности, есть варианты: сварить яйцо всмятку или сделать аккуратную яичницу, а затем выложить поверх гуакамоле. При желании можно украсить бутерброд свежей зеленью и семечками кунжута.Карри с лемонграссом от шеф-повара бара-ресторана МО Сергея КузнецоваИнгредиенты:ПриготовлениеОбжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три-пять минут. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, пасту — томатную и карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Влить овощной бульон, сливки и кокосовое молоко, варить на медленном огне 30 минут.Суп пробить блендером, а затем процедить и вскипятить, добавить фреш лайма. Обжарить креветку и гребешки на раскаленной сковороде по полторы минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать нарезанным луком-сибулетом. Можно полить зеленым маслом.И еще один зеленый салат (с виноградом) от шеф-повара ресторана Cape Ильи ПампухаИнгредиенты:Соус вегетарианский:ПриготовлениеВсе ингредиенты почистить и пробить в блендере до однородной массы. Микс салатов порвать, но не слишком мелко. Бобы эдамамэ поварить в течение одной минуты, почистить и добавить к миксу. Огурцы без кожицы, авокадо, брокколи порезать средними треугольниками или кубиками, посолить. Ягоды винограда разделить пополам и добавить к миксу. Перемешать и сверху заправить соусом. Приятного аппетита!
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Ольга Кабанова
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еда - туризм, новый год, гастрономия, простые рецепты, новогодние рецепты
Туризм, Еда - Туризм, Новый год, гастрономия, простые рецепты, новогодние рецепты
08:00 05.01.2023 (обновлено: 08:08 05.01.2023)
 

Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма

© Фото : Unsplash/Jan SedivyДетокс-рецепт
Детокс-рецепт - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Unsplash/Jan Sedivy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных способов вернуть хорошую форму. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости рецептами полезных блюд, а диетологи рассказали, как лучше восстановить рацион.

Обойдемся без кефира

Если под бой курантов вы позволили себе лишнюю порцию оливье с майонезом (а может, и не одну) и переборщили с алкоголем, это не так уж страшно.

"В нашем организме есть различные системы детоксикации, которые прекрасно справляются, — говорит диетолог и эндокринолог Дарья Абахина. — Поэтому не стоить мучить себя разгрузочными днями на кефире и гречке. Самым верным решением будет просто вернуться к обычному питанию".

© Фото : FreepikСемья отмечает Новый год
Семья отмечает Новый год - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Freepik
Семья отмечает Новый год
Умеренная физическая нагрузка тоже не помешает, добавляет она. Это могут быть танцы, скандинавская ходьба, лыжи, коньки.

Что есть и как готовить

Впереди еще несколько дней каникул, а значит, новые застолья не исключены. Диетологи рекомендуют вдумчиво подойти к планированию рациона. Так, вместо пакетированных соков стоит отдать предпочтение минеральной воде и лимонадам домашнего приготовления, отмечает Дарья.
Особенно осторожными нужно быть со спиртным. "Безопасной" дозы алкоголя не существует. К тому же он усиливает аппетит, — объясняет она. — Но если выпить все-таки хочется, то хотя бы откажитесь от коктейлей, в большинстве которых содержится сладкий сироп".
© AP Photo / Alan DiazБармен готовит коктейль с сахаром, лаймом и кашасой
Бармен готовит коктейль с сахаром, лаймом и кашасой - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Alan Diaz
Бармен готовит коктейль с сахаром, лаймом и кашасой
По словам диетолога Института пластической хирургии и косметологии и клиники "Сколмед" Оксаны Владимировой, идеальный ежедневный рацион должен включать три порции белка из разных источников (мясо, рыба, яйца), цельные жирные продукты (например, авокадо), фрукты или ягоды, крупы, молочку, овощи, зелень. И воду — 30 миллилитров на килограмм веса.
Для здоровья пищеварительной системы необходима и клетчатка (есть в орехах, овсяных отрубях, семенах, бобовых): ее нужно включать в каждый прием пищи.
© Depositphotos.com / WadymСупы
Супы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / Wadym
Супы
А вот в сладостях, соленых и жирных продуктах стоит себя ограничить. Вместо колбасы можно положить на стол морепродукты, а покупные соусы для мяса заменить на домашние — из нежирного йогурта или горчицы с лимонным соком.
Процесс приготовления здоровых блюд имеет нюансы, предупреждает Оксана. Для термической обработки пищи она советует использовать топленое, оливковое или кокосовое масло, обычную соль заменить на морскую или розовую гималайскую, а пшеничную муку — на рисовую или миндальную.

Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава Казакова

© Фото : предоставлено рестораном Hands neo-bistroЩи из крошева
Щи из крошева - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено рестораном Hands neo-bistro
Щи из крошева
Ингредиенты:
  • крошево — пять килограммов (мелко нарубленные квашеные верхние листья белокочанной капусты, сохраняющие темно-зеленый цвет);
  • картофель — два килограмма;
  • морковь — 500 граммов;
  • лук репчатый — один килограмм;
  • лавровый лист — пять штук;
  • перец душистый — пять граммов;
  • чеснок — 100 граммов.
Приготовление
Крошево проварить отдельно шесть часов, слить отвар и заново добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Довести до кипения еще раз и убрать в сторону.
Картошку, лук и морковь порубить на мелкие кубики. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета. Готовую обжарку вместе с картошкой сварить в крепком бульоне из сухих и свежих белых грибов, подосиновиков, после чего смешать с крошевом.
Приправить щи лавровым листом, душистым перцем и варить до готовности. Положить по вкусу соль, сахар и молотый перец. В готовое блюдо добавить мелко рубленный чеснок (100-150 граммов). Дать настояться щам пять-шесть часов и подавать к столу.

ЗОЖ-боул от шеф-повара ресторана Rocky 2 Алексея Волкова

© Фото : предоставлено рестораном Rocky 2Большой ЗОЖ-боул
Большой ЗОЖ-боул - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено рестораном Rocky 2
Большой ЗОЖ-боул
Ингредиенты:
  • половина авокадо;
  • томаты — 100 граммов;
  • шпинат — 15 граммов;
  • отварной булгур — 70 граммов;
  • оливковое масло — 15 граммов;
  • яйцо пашот — одна штука;
  • хумус — 80 граммов;
  • микс семечек — десять граммов;
  • лимонный сок — пять граммов;
  • оливки — 20 граммов;
  • соль по вкусу.
Приготовление
Отварить булгур, добавить оливковое масло, соль. Авокадо и узбекские томаты нарезать крупными кубиками. Заправить шпинат оливковым маслом и лимонным соком. Затем сварить пашот: в кастрюлю влить немного уксуса, сделать воронку, разбить яйцо и готовить две минуты. Дно тарелки смазать хумусом, выложить булгур и овощи. Сверху — яйцо пашот, семечки и оливки.

Рататуй по-домашнему от шеф-повара ресторана Bijou Дмитрия Орлова

© Фото : предоставлено рестораном BijouРататуй
Рататуй - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено рестораном Bijou
Рататуй
Ингредиенты:
  • болгарский перец — два килограмма;
  • цукини — два килограмма;
  • баклажаны — два килограмма;
  • томаты в собственном соку — один килограмм;
  • красный лук — один килограмм;
  • тимьян — десять граммов;
  • чеснок — один зубчик;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • сыр грана падано;
  • каперсы — 20 граммов.
Приготовление
Для соуса протереть томаты, нарезать лук, раздавить ножом чеснок. Поставить тушиться все овощи, добавить тимьян, соль и перец по вкусу. Перец, цукини и баклажаны нарезать кубиками, обжарить и отправить томиться в томатном соусе до текстуры альденте. Готовое блюдо выложить в глубокую тарелку, украсить каперсами в соли и натертым грана падано.

Запеченная морковь с шисо и кумином от шеф-повара ресторана BURO. TSUM Егора Макарова

© Фото : предоставлено рестораном BURO. TSUMЗапеченная морковь с шисо и кумином
Запеченная морковь с шисо и кумином - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено рестораном BURO. TSUM
Запеченная морковь с шисо и кумином
Ингредиенты (на четыре порции):
  • морковь — один килограмм;
  • кумин молотый — пять граммов;
  • бульон овощной — 300 миллилитров;
  • шалфей — пять граммов;
  • чеснок — десять граммов;
  • лук — 15 граммов;
  • паста мисо (можно купить в магазине) — 50 миллилитров;
  • соль — десять граммов;
  • сахар — 50 граммов;
  • цедра лимона — 5 граммов;
  • сметана веганская — 200 граммов;
  • соус кунжутно-ореховый — 160 граммов;
  • салатные листья — 80 граммов;
  • соус шисо (можно купить в магазине) — 20 миллилитров.
Для веганской сметаны:
  • кешью — 250 граммов;
  • соус юдзу — 20 миллилитров;
  • вода — 150 миллилитров.
Приготовление
Морковь обжарить на оливковом масле с сахаром со всех сторон. Добавить овощной бульон, кумин, пасту мисо, цедру лимона, мелко нарезанный лук и чеснок, листья шалфея. Все вместе запечь до мягкости моркови. Ее затем достать из сковороды, а оставшийся сок уварить до консистенции густого соуса. В нем прогреть морковь перед подачей.
Для веганской сметаны замочить кешью в воде на ночь, после пробить в блендере с солью, сахаром и соком юдзу.
Прогретую в густом соусе морковь сбрызнуть соусом шисо и подавать с веганской сметаной, кунжутно-ореховым соусом и салатными листьями.

Зеленый салат от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира Чистякова

© предоставлено рестораном GRACE BistroЗеленый салат
Зеленый салат
© предоставлено рестораном GRACE Bistro
Зеленый салат
Ингредиенты:
  • микс салатов — 50 граммов;
  • цукини — 20 граммов;
  • цветная капуста — 20 граммов;
  • огурцы — 15 граммов;
  • авокадо — 40 граммов.
Для заправки:
  • горчица зерновая — два грамма;
  • горчица дижонская — три грамма;
  • белый бальзамик — десять миллилитров;
  • оливковое масло — 40 миллилитров;
  • фреш лимона — семь миллилитров;
  • сахарный сироп — 30 миллилитров.
Приготовление
Для заправки смешать все ингредиенты. Цукини и цветную капусту нарезать тонкими слайсами, авокадо и огурец — на дольки, все овощи соединить с заправкой, выложить в тарелку и добавить микс салатов.

Тост с авокадо от бренд-шефа и совладельца ресторана Kalabasa Станиславы Кормановской

© Фото : предоставлено рестораном KalabasaТост с авокадо
Тост с авокадо - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено рестораном Kalabasa
Тост с авокадо
Ингредиенты:
  • пшеничный хлеб с хрустящей корочкой — один ломтик;
  • авокадо — 100 граммов;
  • зерновая горчица — одна чайная ложка;
  • мед — 0,5 чайной ложки;
  • сок лимона — 0,5 чайной ложки;
  • оливковое масло — одна чайная ложка;
  • яйцо пашот — одна штука;
  • горсть разных семечек или орехов.
Приготовление
Хлеб подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо размять вилкой, добавить оливковое масло, мед, зерновую горчицу, сок лимона, горсть разных семечек или слегка измельченных орехов, предварительно обжаренных на сухой сковороде. Все перемешать и выложить на теплый хлеб. Сверху — яйцо пашот.
Если с приготовлением последнего возникнут сложности, есть варианты: сварить яйцо всмятку или сделать аккуратную яичницу, а затем выложить поверх гуакамоле. При желании можно украсить бутерброд свежей зеленью и семечками кунжута.

Карри с лемонграссом от шеф-повара бара-ресторана МО Сергея Кузнецова

© Фото : предоставлено баром-бестораном МОКарри с лемонграссом
Карри с лемонграссом - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено баром-бестораном МО
Карри с лемонграссом
Ингредиенты:
  • имбирь — четыре грамма;
  • лук репчатый — 20 граммов;
  • морковь — 60 граммов;
  • чеснок — семь граммов;
  • паста карри — пять граммов;
  • куркума — два грамма;
  • сахар — два грамма;
  • соль — один грамм;
  • томатная паста — два грамма;
  • бульон овощной — 200 граммов;
  • кинза — десять граммов;
  • лист лайма — один грамм;
  • лемонграсс — три грамма;
  • кокосовое молоко — 80 граммов;
  • сливки — 20 граммов;
  • фреш лайма — три грамма;
  • лук-сибулет — один грамм;
  • зеленое масло — один грамм;
  • креветка — одна штука;
  • гребешки — три штуки.
Приготовление
Обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три-пять минут. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, пасту — томатную и карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Влить овощной бульон, сливки и кокосовое молоко, варить на медленном огне 30 минут.
Суп пробить блендером, а затем процедить и вскипятить, добавить фреш лайма. Обжарить креветку и гребешки на раскаленной сковороде по полторы минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать нарезанным луком-сибулетом. Можно полить зеленым маслом.

И еще один зеленый салат (с виноградом) от шеф-повара ресторана Cape Ильи Пампуха

© Фото : предоставлено Рестораном CapeЗеленый салат с виноградом
Зеленый салат с виноградом - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено Рестораном Cape
Зеленый салат с виноградом
Ингредиенты:
  • микс салатов — 30 граммов;
  • авокадо — 30 граммов;
  • огурец — 30 граммов;
  • бобы эдамамэ — десять граммов;
  • виноград без косточек — 15 граммов;
  • брокколи — 20 граммов;
  • соль морская — три грамма;
  • соус вегетарианский — 40 граммов.
Соус вегетарианский:
  • яблоко очищенное — 100 граммов;
  • морковь — 35 граммов;
  • чеснок — два грамма;
  • лук-шалот — 12 граммов;
  • масло растительное — один грамм;
  • соевый соус — 20 граммов;
  • уксус рисовый мицукан — 25 граммов;
  • рисовый соус мирин — 25 граммов;
  • сахар — 12 граммов;
  • соль морская — один грамм;
  • вода — 40 граммов.
Приготовление
Все ингредиенты почистить и пробить в блендере до однородной массы. Микс салатов порвать, но не слишком мелко. Бобы эдамамэ поварить в течение одной минуты, почистить и добавить к миксу. Огурцы без кожицы, авокадо, брокколи порезать средними треугольниками или кубиками, посолить. Ягоды винограда разделить пополам и добавить к миксу. Перемешать и сверху заправить соусом. Приятного аппетита!
Андрей Шмаков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 08:00Туризм
Шеф-повар года и обладатель звезды Michelin — о борще с вишней и счастье
 
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