08:00 05.01.2023 (обновлено: 08:08 05.01.2023)
Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных способов вернуть хорошую форму. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости рецептами полезных блюд, а диетологи рассказали, как лучше восстановить рацион.
Обойдемся без кефира
Если под бой курантов вы позволили себе лишнюю порцию оливье с майонезом (а может, и не одну) и переборщили с алкоголем, это не так уж страшно.
"В нашем организме есть различные системы детоксикации, которые прекрасно справляются, — говорит диетолог и эндокринолог Дарья Абахина. — Поэтому не стоить мучить себя разгрузочными днями на кефире и гречке. Самым верным решением будет просто вернуться к обычному питанию".
Умеренная физическая нагрузка тоже не помешает, добавляет она. Это могут быть танцы, скандинавская ходьба, лыжи, коньки.
Что есть и как готовить
Впереди еще несколько дней каникул, а значит, новые застолья не исключены. Диетологи рекомендуют вдумчиво подойти к планированию рациона. Так, вместо пакетированных соков стоит отдать предпочтение минеральной воде и лимонадам домашнего приготовления, отмечает Дарья.
Особенно осторожными нужно быть со спиртным. "Безопасной" дозы алкоголя не существует. К тому же он усиливает аппетит, — объясняет она. — Но если выпить все-таки хочется, то хотя бы откажитесь от коктейлей, в большинстве которых содержится сладкий сироп".
© AP Photo / Alan DiazБармен готовит коктейль с сахаром, лаймом и кашасой
© AP Photo / Alan Diaz
Бармен готовит коктейль с сахаром, лаймом и кашасой
По словам диетолога Института пластической хирургии и косметологии и клиники "Сколмед" Оксаны Владимировой, идеальный ежедневный рацион должен включать три порции белка из разных источников (мясо, рыба, яйца), цельные жирные продукты (например, авокадо), фрукты или ягоды, крупы, молочку, овощи, зелень. И воду — 30 миллилитров на килограмм веса.
Для здоровья пищеварительной системы необходима и клетчатка (есть в орехах, овсяных отрубях, семенах, бобовых): ее нужно включать в каждый прием пищи.
© Depositphotos.com / WadymСупы
© Depositphotos.com / Wadym
Супы
А вот в сладостях, соленых и жирных продуктах стоит себя ограничить. Вместо колбасы можно положить на стол морепродукты, а покупные соусы для мяса заменить на домашние — из нежирного йогурта или горчицы с лимонным соком.
Процесс приготовления здоровых блюд имеет нюансы, предупреждает Оксана. Для термической обработки пищи она советует использовать топленое, оливковое или кокосовое масло, обычную соль заменить на морскую или розовую гималайскую, а пшеничную муку — на рисовую или миндальную.
Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава Казакова
© Фото : предоставлено рестораном Hands neo-bistroЩи из крошева
© Фото : предоставлено рестораном Hands neo-bistro
Щи из крошева
Ингредиенты:
- —крошево — пять килограммов (мелко нарубленные квашеные верхние листья белокочанной капусты, сохраняющие темно-зеленый цвет);
- —картофель — два килограмма;
- —морковь — 500 граммов;
- —лук репчатый — один килограмм;
- —лавровый лист — пять штук;
- —перец душистый — пять граммов;
- —чеснок — 100 граммов.
Приготовление
Крошево проварить отдельно шесть часов, слить отвар и заново добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Довести до кипения еще раз и убрать в сторону.
Картошку, лук и морковь порубить на мелкие кубики. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета. Готовую обжарку вместе с картошкой сварить в крепком бульоне из сухих и свежих белых грибов, подосиновиков, после чего смешать с крошевом.
Приправить щи лавровым листом, душистым перцем и варить до готовности. Положить по вкусу соль, сахар и молотый перец. В готовое блюдо добавить мелко рубленный чеснок (100-150 граммов). Дать настояться щам пять-шесть часов и подавать к столу.
ЗОЖ-боул от шеф-повара ресторана Rocky 2 Алексея Волкова
© Фото : предоставлено рестораном Rocky 2Большой ЗОЖ-боул
© Фото : предоставлено рестораном Rocky 2
Большой ЗОЖ-боул
Ингредиенты:
- —половина авокадо;
- —томаты — 100 граммов;
- —шпинат — 15 граммов;
- —отварной булгур — 70 граммов;
- —оливковое масло — 15 граммов;
- —яйцо пашот — одна штука;
- —хумус — 80 граммов;
- —микс семечек — десять граммов;
- —лимонный сок — пять граммов;
- —оливки — 20 граммов;
- —соль по вкусу.
Приготовление
Отварить булгур, добавить оливковое масло, соль. Авокадо и узбекские томаты нарезать крупными кубиками. Заправить шпинат оливковым маслом и лимонным соком. Затем сварить пашот: в кастрюлю влить немного уксуса, сделать воронку, разбить яйцо и готовить две минуты. Дно тарелки смазать хумусом, выложить булгур и овощи. Сверху — яйцо пашот, семечки и оливки.
Рататуй по-домашнему от шеф-повара ресторана Bijou Дмитрия Орлова
© Фото : предоставлено рестораном BijouРататуй
© Фото : предоставлено рестораном Bijou
Рататуй
Ингредиенты:
- —болгарский перец — два килограмма;
- —цукини — два килограмма;
- —баклажаны — два килограмма;
- —томаты в собственном соку — один килограмм;
- —красный лук — один килограмм;
- —тимьян — десять граммов;
- —чеснок — один зубчик;
- —соль по вкусу;
- —перец по вкусу;
- —сыр грана падано;
- —каперсы — 20 граммов.
Приготовление
Для соуса протереть томаты, нарезать лук, раздавить ножом чеснок. Поставить тушиться все овощи, добавить тимьян, соль и перец по вкусу. Перец, цукини и баклажаны нарезать кубиками, обжарить и отправить томиться в томатном соусе до текстуры альденте. Готовое блюдо выложить в глубокую тарелку, украсить каперсами в соли и натертым грана падано.
Запеченная морковь с шисо и кумином от шеф-повара ресторана BURO. TSUM Егора Макарова
© Фото : предоставлено рестораном BURO. TSUMЗапеченная морковь с шисо и кумином
© Фото : предоставлено рестораном BURO. TSUM
Запеченная морковь с шисо и кумином
Ингредиенты (на четыре порции):
- —морковь — один килограмм;
- —кумин молотый — пять граммов;
- —бульон овощной — 300 миллилитров;
- —шалфей — пять граммов;
- —чеснок — десять граммов;
- —лук — 15 граммов;
- —паста мисо (можно купить в магазине) — 50 миллилитров;
- —соль — десять граммов;
- —сахар — 50 граммов;
- —цедра лимона — 5 граммов;
- —сметана веганская — 200 граммов;
- —соус кунжутно-ореховый — 160 граммов;
- —салатные листья — 80 граммов;
- —соус шисо (можно купить в магазине) — 20 миллилитров.
Для веганской сметаны:
- —кешью — 250 граммов;
- —соус юдзу — 20 миллилитров;
- —вода — 150 миллилитров.
Приготовление
Морковь обжарить на оливковом масле с сахаром со всех сторон. Добавить овощной бульон, кумин, пасту мисо, цедру лимона, мелко нарезанный лук и чеснок, листья шалфея. Все вместе запечь до мягкости моркови. Ее затем достать из сковороды, а оставшийся сок уварить до консистенции густого соуса. В нем прогреть морковь перед подачей.
Для веганской сметаны замочить кешью в воде на ночь, после пробить в блендере с солью, сахаром и соком юдзу.
Прогретую в густом соусе морковь сбрызнуть соусом шисо и подавать с веганской сметаной, кунжутно-ореховым соусом и салатными листьями.
Зеленый салат от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира Чистякова
© предоставлено рестораном GRACE BistroЗеленый салат
© предоставлено рестораном GRACE Bistro
Зеленый салат
Ингредиенты:
- —микс салатов — 50 граммов;
- —цукини — 20 граммов;
- —цветная капуста — 20 граммов;
- —огурцы — 15 граммов;
- —авокадо — 40 граммов.
Для заправки:
- —горчица зерновая — два грамма;
- —горчица дижонская — три грамма;
- —белый бальзамик — десять миллилитров;
- —оливковое масло — 40 миллилитров;
- —фреш лимона — семь миллилитров;
- —сахарный сироп — 30 миллилитров.
Приготовление
Для заправки смешать все ингредиенты. Цукини и цветную капусту нарезать тонкими слайсами, авокадо и огурец — на дольки, все овощи соединить с заправкой, выложить в тарелку и добавить микс салатов.
Тост с авокадо от бренд-шефа и совладельца ресторана Kalabasa Станиславы Кормановской
© Фото : предоставлено рестораном KalabasaТост с авокадо
© Фото : предоставлено рестораном Kalabasa
Тост с авокадо
Ингредиенты:
- —пшеничный хлеб с хрустящей корочкой — один ломтик;
- —авокадо — 100 граммов;
- —зерновая горчица — одна чайная ложка;
- —мед — 0,5 чайной ложки;
- —сок лимона — 0,5 чайной ложки;
- —оливковое масло — одна чайная ложка;
- —яйцо пашот — одна штука;
- —горсть разных семечек или орехов.
Приготовление
Хлеб подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо размять вилкой, добавить оливковое масло, мед, зерновую горчицу, сок лимона, горсть разных семечек или слегка измельченных орехов, предварительно обжаренных на сухой сковороде. Все перемешать и выложить на теплый хлеб. Сверху — яйцо пашот.
Если с приготовлением последнего возникнут сложности, есть варианты: сварить яйцо всмятку или сделать аккуратную яичницу, а затем выложить поверх гуакамоле. При желании можно украсить бутерброд свежей зеленью и семечками кунжута.
Карри с лемонграссом от шеф-повара бара-ресторана МО Сергея Кузнецова
© Фото : предоставлено баром-бестораном МОКарри с лемонграссом
© Фото : предоставлено баром-бестораном МО
Карри с лемонграссом
Ингредиенты:
- —имбирь — четыре грамма;
- —лук репчатый — 20 граммов;
- —морковь — 60 граммов;
- —чеснок — семь граммов;
- —паста карри — пять граммов;
- —куркума — два грамма;
- —сахар — два грамма;
- —соль — один грамм;
- —томатная паста — два грамма;
- —бульон овощной — 200 граммов;
- —кинза — десять граммов;
- —лист лайма — один грамм;
- —лемонграсс — три грамма;
- —кокосовое молоко — 80 граммов;
- —сливки — 20 граммов;
- —фреш лайма — три грамма;
- —лук-сибулет — один грамм;
- —зеленое масло — один грамм;
- —креветка — одна штука;
- —гребешки — три штуки.
Приготовление
Обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три-пять минут. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, пасту — томатную и карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Влить овощной бульон, сливки и кокосовое молоко, варить на медленном огне 30 минут.
Суп пробить блендером, а затем процедить и вскипятить, добавить фреш лайма. Обжарить креветку и гребешки на раскаленной сковороде по полторы минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать нарезанным луком-сибулетом. Можно полить зеленым маслом.
И еще один зеленый салат (с виноградом) от шеф-повара ресторана Cape Ильи Пампуха
© Фото : предоставлено Рестораном CapeЗеленый салат с виноградом
© Фото : предоставлено Рестораном Cape
Зеленый салат с виноградом
Ингредиенты:
- —микс салатов — 30 граммов;
- —авокадо — 30 граммов;
- —огурец — 30 граммов;
- —бобы эдамамэ — десять граммов;
- —виноград без косточек — 15 граммов;
- —брокколи — 20 граммов;
- —соль морская — три грамма;
- —соус вегетарианский — 40 граммов.
Соус вегетарианский:
- —яблоко очищенное — 100 граммов;
- —морковь — 35 граммов;
- —чеснок — два грамма;
- —лук-шалот — 12 граммов;
- —масло растительное — один грамм;
- —соевый соус — 20 граммов;
- —уксус рисовый мицукан — 25 граммов;
- —рисовый соус мирин — 25 граммов;
- —сахар — 12 граммов;
- —соль морская — один грамм;
- —вода — 40 граммов.
Приготовление
Все ингредиенты почистить и пробить в блендере до однородной массы. Микс салатов порвать, но не слишком мелко. Бобы эдамамэ поварить в течение одной минуты, почистить и добавить к миксу. Огурцы без кожицы, авокадо, брокколи порезать средними треугольниками или кубиками, посолить. Ягоды винограда разделить пополам и добавить к миксу. Перемешать и сверху заправить соусом. Приятного аппетита!
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