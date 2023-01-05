https://ria.ru/20230105/detoks-1841331956.html

Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма

Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма - РИА Новости, 05.01.2023

Детокс после праздников: лучшие рецепты для восстановления организма

Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:08

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перед праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться за новогодним столом. Но если сдержаться все же не получилось, есть несколько проверенных способов вернуть хорошую форму. Шеф-повара известных ресторанов поделились с РИА Новости рецептами полезных блюд, а диетологи рассказали, как лучше восстановить рацион. Обойдемся без кефираЕсли под бой курантов вы позволили себе лишнюю порцию оливье с майонезом (а может, и не одну) и переборщили с алкоголем, это не так уж страшно. Умеренная физическая нагрузка тоже не помешает, добавляет она. Это могут быть танцы, скандинавская ходьба, лыжи, коньки.Что есть и как готовитьВпереди еще несколько дней каникул, а значит, новые застолья не исключены. Диетологи рекомендуют вдумчиво подойти к планированию рациона. Так, вместо пакетированных соков стоит отдать предпочтение минеральной воде и лимонадам домашнего приготовления, отмечает Дарья. Особенно осторожными нужно быть со спиртным. "Безопасной" дозы алкоголя не существует. К тому же он усиливает аппетит, — объясняет она. — Но если выпить все-таки хочется, то хотя бы откажитесь от коктейлей, в большинстве которых содержится сладкий сироп".По словам диетолога Института пластической хирургии и косметологии и клиники "Сколмед" Оксаны Владимировой, идеальный ежедневный рацион должен включать три порции белка из разных источников (мясо, рыба, яйца), цельные жирные продукты (например, авокадо), фрукты или ягоды, крупы, молочку, овощи, зелень. И воду — 30 миллилитров на килограмм веса.Для здоровья пищеварительной системы необходима и клетчатка (есть в орехах, овсяных отрубях, семенах, бобовых): ее нужно включать в каждый прием пищи.А вот в сладостях, соленых и жирных продуктах стоит себя ограничить. Вместо колбасы можно положить на стол морепродукты, а покупные соусы для мяса заменить на домашние — из нежирного йогурта или горчицы с лимонным соком.Процесс приготовления здоровых блюд имеет нюансы, предупреждает Оксана. Для термической обработки пищи она советует использовать топленое, оливковое или кокосовое масло, обычную соль заменить на морскую или розовую гималайскую, а пшеничную муку — на рисовую или миндальную.Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава КазаковаИнгредиенты:ПриготовлениеКрошево проварить отдельно шесть часов, слить отвар и заново добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Довести до кипения еще раз и убрать в сторону.Картошку, лук и морковь порубить на мелкие кубики. Лук и морковь обжарить до золотистого цвета. Готовую обжарку вместе с картошкой сварить в крепком бульоне из сухих и свежих белых грибов, подосиновиков, после чего смешать с крошевом.Приправить щи лавровым листом, душистым перцем и варить до готовности. Положить по вкусу соль, сахар и молотый перец. В готовое блюдо добавить мелко рубленный чеснок (100-150 граммов). Дать настояться щам пять-шесть часов и подавать к столу.ЗОЖ-боул от шеф-повара ресторана Rocky 2 Алексея ВолковаИнгредиенты:ПриготовлениеОтварить булгур, добавить оливковое масло, соль. Авокадо и узбекские томаты нарезать крупными кубиками. Заправить шпинат оливковым маслом и лимонным соком. Затем сварить пашот: в кастрюлю влить немного уксуса, сделать воронку, разбить яйцо и готовить две минуты. Дно тарелки смазать хумусом, выложить булгур и овощи. Сверху — яйцо пашот, семечки и оливки.Рататуй по-домашнему от шеф-повара ресторана Bijou Дмитрия ОрловаИнгредиенты:ПриготовлениеДля соуса протереть томаты, нарезать лук, раздавить ножом чеснок. Поставить тушиться все овощи, добавить тимьян, соль и перец по вкусу. Перец, цукини и баклажаны нарезать кубиками, обжарить и отправить томиться в томатном соусе до текстуры альденте. Готовое блюдо выложить в глубокую тарелку, украсить каперсами в соли и натертым грана падано.Запеченная морковь с шисо и кумином от шеф-повара ресторана BURO. TSUM Егора МакароваИнгредиенты (на четыре порции):Для веганской сметаны:ПриготовлениеМорковь обжарить на оливковом масле с сахаром со всех сторон. Добавить овощной бульон, кумин, пасту мисо, цедру лимона, мелко нарезанный лук и чеснок, листья шалфея. Все вместе запечь до мягкости моркови. Ее затем достать из сковороды, а оставшийся сок уварить до консистенции густого соуса. В нем прогреть морковь перед подачей.Для веганской сметаны замочить кешью в воде на ночь, после пробить в блендере с солью, сахаром и соком юдзу.Прогретую в густом соусе морковь сбрызнуть соусом шисо и подавать с веганской сметаной, кунжутно-ореховым соусом и салатными листьями.Зеленый салат от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира ЧистяковаИнгредиенты:Для заправки:ПриготовлениеДля заправки смешать все ингредиенты. Цукини и цветную капусту нарезать тонкими слайсами, авокадо и огурец — на дольки, все овощи соединить с заправкой, выложить в тарелку и добавить микс салатов.Тост с авокадо от бренд-шефа и совладельца ресторана Kalabasa Станиславы КормановскойИнгредиенты:ПриготовлениеХлеб подсушить на сухой сковороде, гриле или в духовке. Авокадо размять вилкой, добавить оливковое масло, мед, зерновую горчицу, сок лимона, горсть разных семечек или слегка измельченных орехов, предварительно обжаренных на сухой сковороде. Все перемешать и выложить на теплый хлеб. Сверху — яйцо пашот.Если с приготовлением последнего возникнут сложности, есть варианты: сварить яйцо всмятку или сделать аккуратную яичницу, а затем выложить поверх гуакамоле. При желании можно украсить бутерброд свежей зеленью и семечками кунжута.Карри с лемонграссом от шеф-повара бара-ресторана МО Сергея КузнецоваИнгредиенты:ПриготовлениеОбжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три-пять минут. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, пасту — томатную и карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Влить овощной бульон, сливки и кокосовое молоко, варить на медленном огне 30 минут.Суп пробить блендером, а затем процедить и вскипятить, добавить фреш лайма. Обжарить креветку и гребешки на раскаленной сковороде по полторы минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать нарезанным луком-сибулетом. Можно полить зеленым маслом.И еще один зеленый салат (с виноградом) от шеф-повара ресторана Cape Ильи ПампухаИнгредиенты:Соус вегетарианский:ПриготовлениеВсе ингредиенты почистить и пробить в блендере до однородной массы. Микс салатов порвать, но не слишком мелко. Бобы эдамамэ поварить в течение одной минуты, почистить и добавить к миксу. Огурцы без кожицы, авокадо, брокколи порезать средними треугольниками или кубиками, посолить. Ягоды винограда разделить пополам и добавить к миксу. Перемешать и сверху заправить соусом. Приятного аппетита!

https://ria.ru/20221118/shmakov-1831869268.html

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

еда - туризм, новый год, гастрономия, простые рецепты, новогодние рецепты