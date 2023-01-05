В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI

ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. Заупокойную мессу возглавил папа Франциск. В ходе похоронного богослужения он произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни. На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), располагался перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь. С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих. В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата. После богослужения понтифик совершил погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным Бенедиктом, после чего гроб с его останками унесли в базилику под аплодисменты и колокольный звон. В толпе в этот момент раздалось скандирование с призывом провозгласить почетного папу святым. Согласно завещанию, его гроб будет помещен в Гротах Ватикана, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра. Там кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый - в деревянный саркофаг, который и будет захоронен в гробнице, где до своей канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II. План безопасности, утвержденный властями итальянской столицы в связи с церемонией в Ватикане, предусматривал, что в центре итальянской столицы в четверг могут оказаться 50-60 тысяч человек. По оценкам ватиканской жандармерии, на похоронах папы Бенедикта присутствовало около 50 тысяч человек. К обеспечению правопорядка привлечены около тысячи сотрудников силовых органов, включая снайперов, а также 500 добровольцев. Воздушное пространство вокруг площади Святого Петра закрыто, а прилегающая территория объявлена "красной" зоной. Бенедикт XVI войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После своего отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу в возрасте 95 лет.
На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), располагался перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь.
С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих.
В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата.
После богослужения понтифик совершил погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным Бенедиктом, после чего гроб с его останками унесли в базилику под аплодисменты и колокольный звон. В толпе в этот момент раздалось скандирование с призывом провозгласить почетного папу святым.
Согласно завещанию, его гроб будет помещен в Гротах Ватикана, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра. Там кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый - в деревянный саркофаг, который и будет захоронен в гробнице, где до своей канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II.
План безопасности, утвержденный властями итальянской столицы в связи с церемонией в Ватикане, предусматривал, что в центре итальянской столицы в четверг могут оказаться 50-60 тысяч человек. По оценкам ватиканской жандармерии, на похоронах папы Бенедикта присутствовало около 50 тысяч человек.
К обеспечению правопорядка привлечены около тысячи сотрудников силовых органов, включая снайперов, а также 500 добровольцев. Воздушное пространство вокруг площади Святого Петра закрыто, а прилегающая территория объявлена "красной" зоной.
Бенедикт XVI войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После своего отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу в возрасте 95 лет.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
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Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
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В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
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28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.
В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.
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