https://ria.ru/20230105/benedikt-1843144535.html

В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI

В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI - РИА Новости, 05.01.2023

В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI

Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:51

2023-01-05T13:51

2023-01-05T13:51

религия

ватикан

умер бенедикт xvi

франциск (хорхе марио бергольо)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

римско-католическая церковь

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ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. Заупокойную мессу возглавил папа Франциск. В ходе похоронного богослужения он произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни. На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), располагался перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь. С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих. В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата. После богослужения понтифик совершил погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным Бенедиктом, после чего гроб с его останками унесли в базилику под аплодисменты и колокольный звон. В толпе в этот момент раздалось скандирование с призывом провозгласить почетного папу святым. Согласно завещанию, его гроб будет помещен в Гротах Ватикана, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра. Там кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый - в деревянный саркофаг, который и будет захоронен в гробнице, где до своей канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II. План безопасности, утвержденный властями итальянской столицы в связи с церемонией в Ватикане, предусматривал, что в центре итальянской столицы в четверг могут оказаться 50-60 тысяч человек. По оценкам ватиканской жандармерии, на похоронах папы Бенедикта присутствовало около 50 тысяч человек. К обеспечению правопорядка привлечены около тысячи сотрудников силовых органов, включая снайперов, а также 500 добровольцев. Воздушное пространство вокруг площади Святого Петра закрыто, а прилегающая территория объявлена "красной" зоной. Бенедикт XVI войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После своего отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу в возрасте 95 лет.

https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html

https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html

https://ria.ru/20221231/benedikt-1842631530.html

ватикан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ватикан, умер бенедикт xvi, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), римско-католическая церковь