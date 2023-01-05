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В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI - РИА Новости, 05.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230105/benedikt-1843144535.html
В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI
В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI - РИА Новости, 05.01.2023
В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI
Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:51
2023-01-05T13:51
религия
ватикан
умер бенедикт xvi
франциск (хорхе марио бергольо)
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. Заупокойную мессу возглавил папа Франциск. В ходе похоронного богослужения он произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни. На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), располагался перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь. С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих. В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата. После богослужения понтифик совершил погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным Бенедиктом, после чего гроб с его останками унесли в базилику под аплодисменты и колокольный звон. В толпе в этот момент раздалось скандирование с призывом провозгласить почетного папу святым. Согласно завещанию, его гроб будет помещен в Гротах Ватикана, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра. Там кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый - в деревянный саркофаг, который и будет захоронен в гробнице, где до своей канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II. План безопасности, утвержденный властями итальянской столицы в связи с церемонией в Ватикане, предусматривал, что в центре итальянской столицы в четверг могут оказаться 50-60 тысяч человек. По оценкам ватиканской жандармерии, на похоронах папы Бенедикта присутствовало около 50 тысяч человек. К обеспечению правопорядка привлечены около тысячи сотрудников силовых органов, включая снайперов, а также 500 добровольцев. Воздушное пространство вокруг площади Святого Петра закрыто, а прилегающая территория объявлена "красной" зоной. Бенедикт XVI войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После своего отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу в возрасте 95 лет.
https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html
https://ria.ru/20230104/prorochestva-1843007300.html
https://ria.ru/20221231/benedikt-1842631530.html
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ватикан, умер бенедикт xvi, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), римско-католическая церковь
Религия, Ватикан, Умер Бенедикт XVI, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Римско-католическая церковь
13:51 05.01.2023
 
В Ватикане похоронили почетного папу римского Бенедикта XVI

Церемония похорон папы римского на покое Бенедикта XVI завершилась в Ватикане

© AP Photo / Ben CurtisЦеремония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане
Церемония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Ben Curtis
Церемония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI завершилась на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.
Заупокойную мессу возглавил папа Франциск. В ходе похоронного богослужения он произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни.
Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 12:38
Биография почетного папы римского Бенедикта XVI
На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), располагался перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь.
С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих.
В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата.
Папа Бенедикт XVI - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 08:10Религия
Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России, заявил старовер
После богослужения понтифик совершил погребальный обряд последнего прощания с новопреставленным Бенедиктом, после чего гроб с его останками унесли в базилику под аплодисменты и колокольный звон. В толпе в этот момент раздалось скандирование с призывом провозгласить почетного папу святым.
Согласно завещанию, его гроб будет помещен в Гротах Ватикана, находящихся под алтарной и хоральной частями Собора Святого Петра. Там кипарисовый гроб будет заключен в цинковый и запечатан, а цинковый - в деревянный саркофаг, который и будет захоронен в гробнице, где до своей канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II.
Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 15:05Религия
Путин выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI
План безопасности, утвержденный властями итальянской столицы в связи с церемонией в Ватикане, предусматривал, что в центре итальянской столицы в четверг могут оказаться 50-60 тысяч человек. По оценкам ватиканской жандармерии, на похоронах папы Бенедикта присутствовало около 50 тысяч человек.
К обеспечению правопорядка привлечены около тысячи сотрудников силовых органов, включая снайперов, а также 500 добровольцев. Воздушное пространство вокруг площади Святого Петра закрыто, а прилегающая территория объявлена "красной" зоной.
Бенедикт XVI войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После своего отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах, где и умер в субботу в возрасте 95 лет.
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

Почетный папа Римский Бенедикт XVI. 2010 год
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

Папа Бенедикт XVI приветствует верующих, собравшихся на еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

Папа Римский Бенедикт XVI машет рукой верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
© AFP 2022 / GREG WOOD

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

Папа Римский Бенедикт XVI целует ребенка во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

Папа Римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в библиотеке личных покоев Апостольского дворца
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

Папа Римский Бенедикт XVI выпускает голубя в Ватикане
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

Папа Римский Бенедикт XVI
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
© AFP 2022 / WILLIAM WEST

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

Папа Римский Бенедикт XVI на мероприятии во время празднования Всемирного дня молодежи в Сиднее
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

Папа Бенедикт XVI благословляет верующих в конце своей последней еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 27 февраля 2013
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
1 из 9

Йозеф Алоиз Ратцингер родился в баварском селении Марктль 16 апреля 1927 года в семье комиссара германской жандармерии. Учился в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге, затем окончил университет в Мюнхене. В июне 1951 года вместе со старшим братом Георгом был рукоположен в сан священника.

© AP Photo / Alessandra Tarantino, Pool
2 из 9

В марте 1977 года его назначили архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а в июне того же года папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Почти четверть века он был префектом Конгрегации доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

© AFP 2022 / OSSERVATORE ROMANO
3 из 9

В феврале 1982 года он оставил пастырские обязанности в Германии и переехал в Ватикан.

В 1993 году кардинал принял титул епископа римского пригорода Веллетри-Сеньи.

В 1998 году его избрали вице-деканом, а в 2002 году – деканом Коллегии кардиналов.

© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
4 из 9

Главой Римско-католической церкви кардинал Ратцингер стал в апреле 2005 года, после кончины Иоанна-Павла II.

7 мая 2005 года папа римский Бенедикт XVI официально вступил на кафедру главы Римской епархии.

© AFP 2022 / GREG WOOD
5 из 9

Он начал масштабную реформу Римской курии, способствовал развитию отношений между католиками и представителями других христианских конфессий, а также иных вероисповеданий.

На фото: папа римский Бенедикт XVI и президент России Владимир Путин во время беседы в Ватикане.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 9

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост. Понтифик обосновал решение тяжестью выполнения своей миссии из-за преклонного возраста.

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен Климента XII (был избран в 1730 году).

© AFP 2022 / PATRICK HERTZOG
7 из 9

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол около восьми лет. В историю современной церкви он войдет прежде всего как первый папа, добровольно отрекшийся от престола за последние 600 лет.

© AFP 2022 / CHRISTOPHE SIMON
8 из 9

28 февраля 2013 года папа римский Бенедикт XVI завершил свое служение. После ухода на покой он жил в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae недалеко от собора Святого Петра. После отставки сохранил свое папское имя и получил титул почетного папы. Продолжил носить белую рясу, но перестал носить красные папские туфли.

© AFP 2022 / WILLIAM WEST
9 из 9

31 декабря 2022 года глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что почетный папа Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Похороны понтифика состоятся 5 января на площади Святого Петра, службу возглавит папа римский Франциск.

© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
 
РелигияВатиканУмер Бенедикт XVIФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Римско-католическая церковь
 
 
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