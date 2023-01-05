https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html

Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине

Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023

Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею своего российского коллеги Владимира Путина о 36-часовом перемирии на Украине. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:29

2023-01-05T21:29

2023-01-05T21:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

джо байден

сергей шойгу

украина

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07e439756674384c1d6563bdfbc639d3.jpg

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею своего российского коллеги Владимира Путина о 36-часовом перемирии на Украине. Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России. "Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - сказал Байден журналистам. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.

https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, джо байден, сергей шойгу, украина, россия, сша