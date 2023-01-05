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Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html
Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине
Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 05.01.2023
Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею своего российского коллеги Владимира Путина о 36-часовом перемирии на Украине. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:29
2023-01-05T21:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
джо байден
сергей шойгу
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею своего российского коллеги Владимира Путина о 36-часовом перемирии на Украине. Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России. "Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - сказал Байден журналистам. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
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владимир путин, джо байден, сергей шойгу, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Джо Байден, Сергей Шойгу, Украина, Россия, США
21:29 05.01.2023
 
Байден не захотел отвечать на идею Путина о прекращении огня на Украине

Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом перемирии на Украине

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею своего российского коллеги Владимира Путина о 36-часовом перемирии на Украине.
Пресс-служба Кремля в четверг сообщила, что президент России поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В соответствии с поручением президента России в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы, сообщили позже в четверг в Минобороны России.
"Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - сказал Байден журналистам.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Путин после этого поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДжо БайденСергей ШойгуУкраинаРоссияСША
 
 
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