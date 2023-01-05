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США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/abrams-1843145269.html
США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ
США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:57
2023-01-05T16:15
специальная военная операция на украине
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. "Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", - пишет издание со ссылкой на чиновника. Как отмечает газета, танки Abrams склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели". Кирби подчеркнул, что о новой военной помощи может быть объявлено "в ближайшие дни и недели". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html
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джон кирби, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Россия, Украина, НАТО, M1 Abrams
13:57 05.01.2023 (обновлено: 16:15 05.01.2023)
 
США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ

WP: США не планируют отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам

© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
"Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", - пишет издание со ссылкой на чиновника.
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Как отмечает газета, танки Abrams склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели". Кирби подчеркнул, что о новой военной помощи может быть объявлено "в ближайшие дни и недели".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.
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Специальная военная операция на УкраинеДжон КирбиДжо БайденСергей ЛавровСШАРоссияУкраинаНАТОM1 Abrams
 
 
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