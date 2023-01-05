https://ria.ru/20230105/abrams-1843145269.html

США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ

США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023

США не станут отправлять на Украину танки Abrams, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:57

2023-01-05T13:57

2023-01-05T16:15

специальная военная операция на украине

джон кирби

джо байден

сергей лавров

сша

россия

украина

нато

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. "Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", - пишет издание со ссылкой на чиновника. Как отмечает газета, танки Abrams склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может объявить о новой военной помощи Украине "в ближайшие дни и недели". Кирби подчеркнул, что о новой военной помощи может быть объявлено "в ближайшие дни и недели". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.

https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843142131.html

сша

россия

украина

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джон кирби, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, m1 abrams